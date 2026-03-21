Tàu đổ bộ tấn công thứ hai của Mỹ có thể đang đến Trung Đông

Mỹ dường như đang điều động tàu đổ bộ tấn công USS Boxer đến Trung Đông trong lúc cân nhắc khả năng chiếm đảo Kharg của Iran.

Ba quan chức Mỹ ngày 22/3 nói với Reuters rằng 2.500 lính thủy đánh bộ cùng tàu đổ bộ tấn công USS Boxer và các chiến hạm hộ tống sẽ tới Trung Đông, song chưa tiết lộ nhiệm vụ liên quan. Hai quan chức khẳng định Mỹ chưa quyết định có đổ quân vào lãnh thổ Iran hay không.

Chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định triển khai cấp tốc nhóm tác chiến đổ bộ Boxer cùng Đơn vị Thủy quân Lục chiến Viễn chinh (MEU) số 11 là động thái hỗ trợ chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng.

Binh sĩ Mỹ huấn luyện trên tàu đổ bộ USS Boxer ngày 27/2. Video: US Navy

Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin trên, tuyên bố không có gì để công bố về hoạt động triển khai sắp diễn ra.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói nhiệm vụ của Lầu Năm Góc là tạo điều kiện tối đa cho Tổng thống Mỹ. "Điều này không đồng nghĩa với ông ấy đã ra quyết định. Tổng thống đã nói là chưa có kế hoạch triển khai lực lượng trên bộ ở bất cứ đâu vào lúc này", bà cho biết.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là nhóm tác chiến đổ bộ (ARG) thứ hai được Mỹ điều động đến Trung Đông. Truyền thông Mỹ tuần trước cho biết ARG Tripoli cùng MEU 31 đã bắt đầu di chuyển từ Thái Bình Dương tới vùng Vịnh, dự kiến tham gia chiến dịch nhằm vào Iran.

Vị trí đảo Kharg. Đồ họa: CNBC

Theo hãng tin Axios của Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể đang nghiêng về phương án phong tỏa đảo Kharg, được mệnh danh là "huyết mạch dầu mỏ" của Iran. Mục tiêu chính là tăng áp lực lên Tehran và buộc nước này mở lại eo biển Hormuz.

"Tổng thống Trump muốn mở cửa eo biển Hormuz. Nếu ông ấy cho rằng cần chiếm đảo Kharg để thực hiện điều này hoặc quyết định mở chiến dịch đổ bộ bờ biển, hoạt động đó sẽ diễn ra. Tuy nhiên, ông Trump chưa chốt phương án hành động", một quan chức Mỹ nói.

Mỹ cuối tuần trước phát động không kích quy mô lớn nhằm vào mục tiêu quân sự ở Kharg, nhưng không tấn công hạ tầng dầu khí trên đảo.

Tàu đổ bộ USS Boxer trên biển ngày 27/2. Ảnh: US Navy

Giới chuyên gia nhận định đổ quân vào đảo Kharg sẽ là động thái leo thang mạnh, đòi hỏi chiến dịch quy mô lớn, kéo dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí cả ở trong nội bộ nước Mỹ.

Hòn đảo cách đất liền khoảng 32 km, khiến lực lượng Mỹ đóng ở đây có thể bị Iran tấn công bằng nhiều vũ khí khác nhau. Bên cạnh đó, các tàu đổ bộ tấn công của Mỹ sẽ gặp khó khăn khi di chuyển qua eo biển Hormuz để tiếp cận đảo Kharg.

Chiến dịch phong tỏa đường biển đối với đảo Kharg dễ thực hiện hơn trong ngắn hạn, song cũng đi kèm nguy cơ chiến hạm Mỹ bị Iran tấn công bằng xuồng tự sát, tên lửa hành trình chống hạm và các vũ khí phi đối xứng khác.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters, War Zone)