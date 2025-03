Tàu đổ bộ Mặt Trăng tư nhân Mỹ ngừng hoạt động

Tàu đổ bộ hoạt động bằng năng lượng mặt trời Blue Ghost "chết" vào tối ngày 16/3 sau khi Mặt Trời lặn ở vị trí của nó trên Mặt Trăng, kết thúc hai tuần hoạt động cực kỳ thành công.

Bức ảnh chụp bởi tàu Blue Ghost khi Mặt Trời lặn trên Mặt Trăng. Ảnh: Firefly Aerospace

Will Coogan, kỹ sư trưởng của dự án Blue Ghost thông báo kết thúc nhiệm vụ hôm 17/3, theo Space. Nhiệm vụ của Blue Ghost mà công ty Firefly Aerospace gọi là "Ghost Riders in the Sky", là nỗ lực hạ cánh trên Mặt Trăng đầu tiên của công ty này. Chuyến bay được hỗ trợ bởi chương trình Commercial Lunar Payload Services (CLPS) của NASA, nhằm vận chuyển thiết bị khoa học trên tàu đổ bộ tự động để thu thập dữ liệu với chi phí rẻ trước khi các phi hành gia Artemis tới Mặt Trăng vài năm sau.

Blue Ghost mang theo 10 thiết bị của NASA và đưa thành công tới đồng bằng bazan ở phía gần của Mặt Trăng mang tên Mare Crisium hôm 2/3. Quá trình tiếp đất suôn sẻ đánh dấu lần thứ hai một tàu đổ bộ Mặt Trăng tư nhân làm được điều này, sau thành công từ tàu Odysseus của Intuitive Machines vào tháng 2/2024. Odysseus hoạt động trong 7 ngày Trái Đất trên bề mặt Mặt Trăng trước khi chết.

Theo kế hoạch, Blue Ghost và các thiết bị khoa học sẽ hoạt động trong một ngày Mặt Trăng, tương đương khoảng 2 tuần Trái Đất. Sau khi điều đó diễn ra, Firefly Aerospace tuyên bố nhiệm vụ "Ghost Riders in the Sky" hoàn toàn thành công.

"Sau cú hạ cánh trơn tru, đội ngũ Firefly Aerospace lập tức bắt tay vào hoạt động trên mặt đất để đảm bảo cả 10 thiết bị của NASA thu thập nhiều dữ liệu khoa học hết mức có thể trong ngày Mặt Trăng", Jason Kim, giám đốc điều hành Firefly Aerospace, cho biết. "Chúng tôi vô cùng tự hào về những gì Blue Ghost đã thực hiện, từ theo dõi tín hiệu GPS trên Mặt Trăng lần đầu tiên tới khoan tự động vào lớp đất mặt sâu hơn trước đây".

Blue Ghost thậm chí quan sát nguyệt thực toàn phần hôm 13 - 14/3. Nhờ lợi thế quan sát độc đáo, tàu đổ bộ theo dõi sự kiện dưới dạng nhật thực, chụp bức ảnh nhật thực hình nhẫn. Con tàu đã truyền về Trái Đất tổng cộng 119 gigabyte (GB) dữ liệu, bao gồm 51 GB thông tin khoa học, trước khi tắt hẳn như dự kiến vào tối ngày 16/3.

Những giờ cuối cùng của Blue Ghost rất năng suất. Tàu ghi lại hình ảnh Mặt Trời lặn trên Mặt Trăng, cung cấp cho NASA dữ liệu hé lộ bụi Mặt Trăng có lơ lửng do ảnh hưởng của Mặt Trời hay không và tạo ra quầng sáng nằm ngang từng được nêu giả thuyết và quan sát bởi Eugene Cernan trên tàu Apollo 17. Theo Firefly Aerospace, sau khi mặt Trời lặn, Blue Ghost hoạt động thêm 5 giờ trong đêm Mặt Trăng và tiếp tục chụp ảnh cho thấy sự thay đổi hành vi của bụi sau hoàng hôn.

"Ghost Riders in the Sky" là một phần trong làn sóng khám phá Mặt Trăng tư nhân. Blue Ghost phóng hôm 15/1 cùng với tàu đổ bộ tư nhân khác là Resilience của công ty iSpace ở Tokyo, dự kiến hạ cánh hôm 5/6. Firefly Aerospace đang hướng tới nhiệm vụ Mặt Trăng thứ hai dự kiến phóng năm 2026. Chuyến bay đó sẽ đưa Blue Ghost tới phía xa của Mặt Trăng và đưa tàu vũ trụ "Elytra Dark" cùng công ty tiến vào quỹ đạo quanh thiên thể.

An Khang (Theo Space)