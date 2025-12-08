Tàu đổ bộ mang tiêm kích F-35B của Mỹ thăm Đà Nẵng

Tàu đổ bộ USS Tripoli cùng tàu tuần dương USS Robert Smalls bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng 4 ngày, với các hoạt động giao lưu quốc phòng, nhân đạo và văn hóa giữa hai nước.

Tối 8/12, tàu đổ bộ USS Tripoli (LHA-7) của Hải quân Mỹ tiến vào vùng biển Đà Nẵng, trong khi tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Robert Smalls (CG-62) cập cảng Tiên Sa từ đầu giờ chiều cùng ngày. USS Robert Smalls từng đến Đà Nẵng tháng 6/2023 khi hộ tống tàu sân bay USS Ronald Reagan. Lễ đón đoàn diễn ra lúc 18h20 tại cảng Tiên Sa. Phía Việt Nam có đại diện Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Phía Mỹ có Chuẩn đô đốc Tom Shultz, Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm 76, lực lượng mà USS Tripoli là tàu chỉ huy, cùng Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper.

Tàu đổ bộ USS Tripoli (LHA-7) tiến vào khu vực cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng, lúc 17h ngày 8/12. Ảnh: Nguyễn Đông

USS Tripoli có nhiệm vụ chính là hỗ trợ triển khai lực lượng thủy quân lục chiến từ trên biển lên bờ và yểm trợ tác chiến đường không bằng tiêm kích F-35B. Tàu được thiết kế để tích hợp toàn bộ tổ tác chiến trên không của Thủy quân lục chiến Mỹ, chuyên chở tiêm kích F-35B Lightning II, biến thể tiêm kích tàng hình thế hệ 5 có khả năng cất cánh, hạ cánh thẳng đứng hoặc trên đường băng ngắn.

Chuyến thăm lần này có sự tham gia của các đơn vị thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31, Biên đội Đổ bộ 11 và Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm 76. Chuẩn đô đốc Tom Shultz cho biết Mỹ trân trọng sự đón tiếp của Việt Nam và xem chuyến thăm là dấu mốc cho thấy quan hệ quốc phòng hai nước tiếp tục phát triển.

Đại sứ Marc E. Knapper cho hay sự kiện diễn ra đúng thời điểm khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Mỹ đã hỗ trợ 1,75 triệu USD giúp Đà Nẵng khắc phục thiên tai và sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác an ninh, nhân đạo với Việt Nam.

Theo Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, trong thời gian tàu neo đậu, nhóm sĩ quan chỉ huy sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố, Quân khu 5 và Vùng 3 Hải quân; trao đổi chuyên môn, giao lưu thể thao với Hải quân Việt Nam; giao lưu với trẻ em tại Làng Hy Vọng, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và tham quan các điểm văn hóa, du lịch trên địa bàn.

USS Tripoli là tàu đổ bộ lớp America thứ 2 của Mỹ, dài 257 m, rộng 32 m, lượng giãn nước gần 45.000 tấn, tốc độ tối đa hơn 20 hải lý/giờ. Tàu có boong thông suốt, khoang chứa máy bay mở rộng, khả năng mang tới 38 máy bay các loại, gồm F-35B, MV-22B Osprey và nhiều trực thăng, chở khoảng 1.800 lính thủy quân lục chiến. Khoảng 2.300 thủy thủ và lính thủy quân lục chiến Mỹ tham gia chuyến thăm.

Hiện USS Tripoli neo cách cảng Tiên Sa khoảng một hải lý, từ bán đảo Sơn Trà có thể quan sát rõ nhiều tiêm kích F-35B đậu trên boong dù thời tiết có sương mù và mưa rào.

Đà Nẵng từng đón 3 chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ, gồm USS Carl Vinson năm 2018, USS Theodore Roosevelt năm 2022 và USS Ronald Reagan năm 2023.

Nguyễn Đông