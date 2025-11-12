Tàu điện, xích lô ở Hà Nội năm 1987

Hình ảnh tàu điện số 17 được giới thiệu trong sách Hà Nội 1987 của Jean-Charles Sarrazin.
Tác giả tốt nghiệp ngành nhiếp ảnh và thiết kế đồ họa tại Paris, Pháp. Năm 1987, ông là người đầu tiên nhận học bổng của Bộ Ngoại giao Pháp để sang Việt Nam học tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Thời gian này, ông gặp gỡ nhiều giảng viên, sinh viên, nghệ sĩ ở đây, rong ruổi trên các tàu điện để khám phá thủ đô.
Nhiếp ảnh gia chụp tàu số 35 đi trên một con phố đông đúc.
Trong sách, ông viết: ''Lên tàu điện giống như bắt đầu một hành trình. Khi làm một hành khách, tôi đã cố gắng dùng ống kính để ghi lại trên phim không khí bên trong toa tàu, cũng như khung cảnh bên ngoài, phố xá và người qua lại''.
Đi cạnh tàu điện số 12 là một hàng dài xe đạp - phương tiện phổ biến của người Hà Nội thời điểm đó.
Không chỉ chụp bên ngoài tàu điện, Jean-Charles Sarrazin ghi lại hình ảnh người dân. Họ có thể là những bà cụ vừa đi chợ về hoặc hai mẹ con đang trò chuyện. Trong ảnh, ông bắt được khoảnh khắc tàu đông kín khách, có một số người nhìn vào ống kính của tác giả.
Tác giả tận dụng một khung cửa sổ để chụp chân dung bạn mình - họa sĩ Trần Trọng Vũ, con trai út của nhà thơ Trần Dần. Ông là người đồng hành nhiếp ảnh gia trong chuyến tàu điện đầu tiên. Năm 1988, ông Trần Trọng Vũ đang là giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội.
Trên dọc những con đường ở Hà Nội, nhiếp ảnh gia còn bắt gặp nhiều chiếc xích lô. Đây là phương tiện di chuyển hàng ngày tại thành phố những năm 1980.
Jean-Charles Sarrazin chụp một bác xích lô đang ngủ gật, dừng xe trước số nhà 111 Thuốc Bắc - con phố chuyên bán thuốc Đông y.
Người đạp xích lô chở nhiều bao hàng trên xe.
Theo tác giả, xích lô ở Hà Nội rất nặng nên người lái buộc phải có sức khỏe. Sau này có những loại nhẹ hơn như làm từ nhôm, dựa theo mẫu ở miền Nam.
Sách ảnh do Nhà xuất bản Thông tấn phối hợp Nhã Nam xuất bản, gần 250 trang, được trình bày bằng ba ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp.
Nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy - người biên tập tác phẩm - nói nhìn thấy trong sách sự say mê của một nhiếp ảnh gia ở cuối thập niên 1980, đồng thời hứng thú vì tiếp cận những câu chuyện của quá khứ.
Ông Jean-Charles Sarrazin giới thiệu ấn phẩm ở Hà Nội, hôm 11/11. Ảnh: Phương Linh
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo cho biết yêu thích sách, coi đây như một cuốn giáo trình để thế hệ sau nhìn lại một giai đoạn lịch sử của Hà Nội. Theo ông, sự biến động của thủ đô hơn nửa thế kỷ qua không thể diễn tả hết trong văn học, thi ca, báo chí mà được khắc họa rõ nhất nhờ các bức ảnh.
Phương Linh
Ảnh: Jean-Charles Sarrazin