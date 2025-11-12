Tàu điện, xích lô ở Hà Nội năm 1987

Nhiếp ảnh gia chụp tàu số 35 đi trên một con phố đông đúc.

Trong sách, ông viết: ''Lên tàu điện giống như bắt đầu một hành trình. Khi làm một hành khách, tôi đã cố gắng dùng ống kính để ghi lại trên phim không khí bên trong toa tàu, cũng như khung cảnh bên ngoài, phố xá và người qua lại''.