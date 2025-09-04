Tàu điện trật bánh ở Bồ Đào Nha, ít nhất 15 người chết

Một toa tàu điện Gloria bị trật bánh và đâm vào tòa nhà ở thủ đô Lisbon, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 18 người bị thương.

Sự việc xảy ra tối 3/9 (rạng sáng nay giờ Hà Nội) trên đoạn đường dốc thuộc tuyến đường sắt Gloria nổi tiếng, gần đại lộ Liberty ở thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha. "Đây là thảm kịch chưa từng thấy ở thành phố của chúng ta", Thị trưởng Lisbon Carlos Moedas cho biết.

Kênh truyền hình SIC dẫn lời nhân chứng cho hay toa tàu có sức chứa khoảng 40 người đã đâm vào tòa nhà sau khi lao dốc "với tốc độ tối đa". "Nó đâm vào tòa nhà với lực rất dữ dội và bẹp rúm như hộp các tông. Không có dấu hiệu phanh hãm", nhân chứng nói.

Tàu điện trật bánh ở Lisbon, Bồ Đào Nha Hiện trường vụ tàu điện trật bánh ở Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 3/9. Video: X/ USAS

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy hiện trường tai nạn mù mịt khói và toa tàu bị vỡ nát. Giới chức địa phương cho hay tất cả nạn nhân đã được đưa ra khỏi đống đổ nát. Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 18 người bị thương, trong đó có cả người nước ngoài. Tuy nhiên, danh tính các nạn nhân chưa được công bố.

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn đang được điều tra.

Pedro Bogas, lãnh đạo mạng lưới giao thông công cộng Carris Lisbon, cho biết họ đã "tuân thủ nghiêm ngặt" tất cả quy trình bảo trì, trong đó giai đoạn đại tu tổng thể được thực hiện 4 năm một lần và lần gần nhất là năm 2022. Công tác bảo dưỡng giữa niên hạn được tiến hành hai năm một lần và gần nhất là năm 2024.

Ông thêm rằng quá trình bảo trì tàu được một nhà thầu bên ngoài đảm nhận trong 14 năm qua.

Hiện trường vụ tai nạn tàu điện ở Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 3/9. Ảnh: AFP

Chính quyền Bồ Đào nha đã tuyên bố quốc tang vào ngày 4/9. Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro cho hay thảm kịch "gây ra nỗi đau buồn cho gia đình các nạn nhân và sự bàng hoàng cho đất nước".

Chủ tịch Liên minh châu Âu Ursula von der Leyen bày tỏ "rất buồn khi biết tin vụ tai nạn" và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Gloria được xem là tuyến tàu nổi tiếng nhất thành phố Lisbon. Tuyến này đã bắt đầu vận hành từ năm 1885 và được đấu nối điện năm 1915.

Thùy Lâm (Theo AFP, CNN)