Tàu đệm từ thử nghiệm tăng tốc lên 700 km/h trong hai giây

Trong thử nghiệm công nghệ đệm từ của nhóm nghiên cứu Trung Quốc, phương tiện nặng một tấn lập kỷ lục khi tăng tốc lên 700 km/h trong hai giây.

Thử nghiệm do nhóm chuyên gia tại Đại học Công nghệ Quốc phòng Quốc gia Trung Quốc (NUDT) tiến hành và công bố hôm 25/12. Theo SCMP, đây là phương tiện đệm từ siêu dẫn nhanh nhất thế giới hiện nay.

Trong video công bố, phương tiện có hình dạng giống khung gầm lao vút qua đường ray tàu đệm từ dài 400 m, để lại vệt khói bụi phía sau. Nó đạt gia tốc cực lớn gần như ngay lập tức và dừng lại an toàn ở cuối đường.

Tàu đệm từ Trung Quốc thử nghiệm tăng tốc kỷ lục 700 km/h Phương tiện thử nghiệm đạt tốc độ 700 km/h trên đường ray. Video: CGTN

Bước đột phá mới là kết quả của một thập kỷ nghiên cứu bền bỉ, trong đó nhóm nghiên cứu vượt qua hàng loạt thách thức công nghệ then chốt như lực đẩy điện từ siêu cao tốc, hệ thống treo và dẫn hướng, lưu trữ và đảo ngược năng lượng công suất cao tức thời, nam châm siêu dẫn từ trường cao. Nó cũng cho thấy Trung Quốc đã gia nhập nhóm các nước hàng đầu thế giới về công nghệ đệm từ siêu cao tốc. Những cải tiến và ứng dụng của công nghệ này trong tương lai được kỳ vọng mang lại động lực mới cho sự phát triển của ngành hàng không vũ trụ và đường sắt vận tải.

Li Jie, giáo sư tại NUDT, cho rằng thử nghiệm mới sẽ thúc đẩy đáng kể hoạt động nghiên cứu và phát triển hệ thống giao thông đệm từ siêu tốc của Trung Quốc. Ông nói: "Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung vào các lĩnh vực tiên tiến như vận tải đệm từ cao tốc trong đường ống, thử nghiệm thiết bị hàng không vũ trụ và công nghệ phóng điện từ".

Đệm từ là công nghệ vận tải sử dụng nam châm điện để nâng, dẫn hướng và đẩy tàu chạy mà không cần bánh xe, cho phép tàu lơ lửng phía trên đường ray. Lực đẩy từ tính, hình thành nhờ sự tương tác giữa nam châm dưới đường ray với nam châm trên tàu, giúp tàu di chuyển về phía trước trong môi trường gần như không có ma sát.

Tháng 6, nhóm nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Donghu ở tỉnh Hồ Bắc cũng thành công tăng tốc phương tiện thử nghiệm nặng 1,1 tấn từ 0 lên 650 km/h trong 7 giây trên đoạn đường 600 m, sử dụng hệ thống hỗ trợ đệm từ tiên tiến và hệ thống đẩy điện từ.

Thu Thảo (Theo CGTN, China Daily)