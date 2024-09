Tàu chở phi hành gia tư nhân của SpaceX trở về Trái Đất

MỹPhi hành đoàn Polaris Dawn của SpaceX hạ cánh ở vịnh Mexico, kết thúc nhiệm vụ 5 ngày trên quỹ đạo, bao gồm chuyến đi bộ không gian thương mại đầu tiên trên thế giới.

Khoang tàu Crew Dragon trên mặt biển. Ảnh: SpaceX

Khoang tàu Crew Dragon chở 4 phi hành gia hạ cánh ngoài khơi đảo Dry Tortugas, Florida, vào 14h37 ngày 15/9 theo giờ Hà Nội. Nhiệm vụ Polaris Dawn đi vào lịch sử khi đạt độ cao lớn hơn bất kỳ nhiệm vụ nào khác trong 5 thập kỷ qua. Chuyến đi bộ không gian vào ngày 12/9 cũng đánh dấu lần đầu tiên hoạt động này được hoàn thành trong một nhiệm vụ tư nhân.

Tuy nhiên, trở về Trái Đất nằm trong số những giai đoạn nguy hiểm nhất trong bất kỳ nhiệm vụ không gian nào. Để trở về Trái Đất an toàn, khoang tàu Crew Dragon tiến hành đốt động cơ giảm độ cao quỹ đạo để chuẩn bị lướt qua phần dày nhất của khí quyển. Sau đó, tàu vũ trụ trải qua nhiệt độ cực nóng, lên tới 1.900 độ C, do áp suất và ma sát khi tiếp xúc với không khí trong lúc di chuyển ở 27.000 km/h. Dù vậy, phi hành đoàn vẫn có thể duy trì nhiệt độ dễ chịu do được bảo vệ bởi tấm chắn nhiệt của Crew Dragon, nằm ở đáy của khoang tàu rộng 4 m.

Lực cản không khí bắt đầu khiến phương tiện rơi chậm lại trước khi Crew Dragon mở dù để giảm tốc. Khi đáp xuống biển, tàu vũ trụ chao đảo thời gian ngắn trên mặt nước cho tới khi đội cứu hộ chờ sẵn gần đó kéo khoang tàu lên chiếc thuyền đặc biệt có tên "Dragon’s nest". Những kiểm tra an toàn cuối cùng diễn ra tại đó trước khi phi hành đoàn rời khỏi khoang tàu và bắt đầu hành trình trở về đất liền.

Phi hành đoàn bao gồm chỉ huy nhiệm vụ Jared Isaacman, giám đốc điều hành công ty tài chính Shift4 Payments, cựu phi công Không quân Mỹ Scott "Kidd" Poteet và hai kỹ sư vận hành của SpaceX là Anna Menon và Sarah Gillis. Bộ tứ mở đầu nhiệm vụ thông qua phá vỡ kỷ lục độ cao, bay tới quỹ đạo cách mặt đất 1.400 km. Đó là quỹ đạo Trái Đất cao nhất mà con người từng du hành, đánh bại kỷ lục năm 1966 thiết lập bởi nhiệm vụ Gemini 11 của NASA (1.373 km). Điểm mốc này đánh dấu quỹ đạo xa Trái Đất nhất mà con người từng bay tới từ khi chương trình Apollo của NASA kết thúc năm 1972.

Sau đó, tàu Crew Dragon hạ thấp độ cao để đi bộ không gian. Trong hoạt động rủi ro cao ngoài phương tiện đó, tàu Crew Dragon giảm áp hoàn toàn trước khi Isaacman mở cửa sập khiến cả nhóm tiếp xúc với chân không vũ trụ. Isaacman và Gillis rời khỏi phương tiện trong 10 phút, tiến hành một loạt kiểm tra nhằm tìm hiểu chức năng của bộ đồ vũ trụ trước khi vào lại bên trong tàu Crew Dragon và đóng cửa sập. Chuyến đi bộ không gian không gặp bất kỳ vấn đề lớn nào. Trong thời gian còn lại trên quỹ đạo, phi hành đoàn thực hiện gần 40 thí nghiệm khoa học và nghiên cứu, bao gồm tìm hiểu hội chứng thích nghi không gian, một dạng say tàu trong môi trường vi trọng lực.

An Khang (Theo CNN)