Tàu chở ngũ cốc Ukraine mắc cạn ở kênh đào Suez

Tàu chở gần 66.000 tấn ngũ cốc Ukraine mắc cạn khi đi qua kênh đào Suez, song được cứu kéo trong thời gian ngắn và giao thông không bị ảnh hưởng.

"Tàu chở ngũ cốc Glory treo cờ Quần đảo Marshall mắc cạn khi di chuyển về hướng nam của kênh đào Suez. Tàu kéo của Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA) đang nỗ lực đưa tàu nổi trở lại", Leth, công ty chủ sở hữu tàu, hôm nay ra tuyên bố cho biết.

Con tàu mắc cạn gần El-Qantarah, thành phố đông bắc Ai Cập, nằm ven kênh đào Suez, tuyến hàng hải trọng yếu của thế giới.

Vị trí tàu hàng M/V Glory mắc cạn trên kênh đào Suez ngày 9/1. Ảnh: Twitter/Leth.

Osama Rabie, lãnh đạo SCA, cũng xác nhận con tàu bị mắc cạn, song không ảnh hưởng đến hoạt động giao thông tại kênh đào. Ông Rabie sau đó thông báo tàu đã nổi trở lại sau "sự cố kỹ thuật đột ngột" và đang được kéo đi sửa chữa.

Hiện chưa rõ nguyên nhân tàu bị mắc cạn. Một số vùng của Ai Cập, trong đó có các tỉnh phía bắc, hứng chịu thời tiết xấu hôm 8/1.

Tàu Glory chở 65.970 tấn ngô rời cảng Chornomorsk của Ukraine ngày 25/12 để đến Trung Quốc, theo Trung tâm điều phối chung (JCC) có trụ sở tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, cơ quan giám sát xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Kênh đào Suez là một trong những tuyến đường thủy tấp nập nhất thế giới và là tuyến đường vận chuyển ngắn nhất giữa châu Âu và châu Á.

Tháng 3/2021, tàu container khổng lồ Ever Given, treo cờ Panama, từng mắc cạn ở kênh đào Suez, khiến tuyến đường thủy này bị tắc nghẽn 6 ngày. Ever Given nổi trở lại sau chiến dịch giải cứu quy mô lớn, song vụ tắc nghẽn đã gây thiệt hại khoảng 9 tỷ USD mỗi ngày đối với thương mại toàn cầu và làm căng thẳng thêm chuỗi cung ứng toàn cầu.

Vịnh Suez và Kênh đào Suez nhìn từ trên cao. Ảnh: Reuters.

