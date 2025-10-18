Tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Yemen

Quân đội Anh cho biết một con tàu đã bốc cháy ở vịnh Aden, ngoài khơi Yemen, sau khi bị trúng đạn pháo chưa rõ nguồn gốc.

"Một con tàu đã bị quả đạn pháo đánh trúng, gây hỏa hoạn. Giới chức đang điều tra", Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), do hải quân Anh điều hành, ngày 18/10 thông báo về vụ tấn công ở vịnh Aden, ngoài khơi Yemen.

Tàu hàng Eternity C chìm sau khi trúng tên lửa Houthi hôm 9/7. Ảnh: AFP

Công ty an ninh hàng hải Ambrey cho biết tàu chở dầu treo cờ Cameroon đã phát tín hiệu cầu cứu khi đi qua khu vực cách Ahwar, Yemen, khoảng 110 km về phía nam. Sau vụ tấn công, thủy thủ đoàn tìm cách rời tàu và giới chức đang triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn

Theo công ty Ambrey, tàu chở dầu này được cho là không liên quan tới mục tiêu của nhóm Houthi ở Yemen. Houthi cũng chưa lên tiếng về vụ tấn công.

Lực lượng này đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ kể từ năm 2023, nhắm vào các mục tiêu họ cho là có liên quan với Israel hoặc các nước ủng hộ Israel. Các cuộc tấn công đã gây gián đoạn dòng chảy thương mại qua Biển Đỏ và kênh đào Suez, một trong những tuyến đường vận chuyển nhộn nhịp nhất thế giới.

Vị trí Biển Đỏ, Vịnh Oman. Đồ họa: Britannica

Tuy nhiên, kể từ khi lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza có hiệu lực ngày 10/10, Houthi chưa nhận trách nhiệm về bất cứ vụ tấn công nào trên Biển Đỏ. Vụ tấn công gần đây nhất Houthi thừa nhận diễn ra hôm 29/9, nhắm vào tàu chở hàng Minervagracht treo cờ Hà Lan, khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và một người bị thương. Các đợt tấn công của Houthi ở Biển Đỏ đã khiến ít nhất 9 thủy thủ thiệt mạng và 4 tàu bị đánh chìm.

Ngọc Ánh (Theo Al Jazeera, CBS, AP)