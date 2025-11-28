Tàu chở 5 người chìm khi đi tránh bão Koto

Khánh HòaTàu cá chở 5 thuyền viên bị chìm khi trên đường vào bờ tránh bão, hai người bơi được vào bờ, ba nạn nhân mất tích.

Khuya 27/11, tàu cá Khánh Hòa do ông Nguyễn Văn Trung (49 tuổi) làm thuyền trưởng, chở bốn lao động làm nghề lưới rê trên đường vào bờ tránh trú bão. Khi cách bờ 300 m, tàu gặp sóng lớn và bị chìm tại vùng biển Bình Tiên.

Bộ đội biên phòng Khánh Hòa tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Biên phòng Khánh Hòa

Hai ngư dân trên tàu bơi được vào bờ, ba người còn lại mất liên lạc (trong đó có thuyền trưởng). Đồn biên phòng Vĩnh Hải (Bộ đội biên phòng Khánh Hòa) điều động canô tiếp cận khu vực tàu gặp nạn, phối hợp Đồn biên phòng Bình Ba, chính quyền và tàu cá tổ chức tìm kiếm.

Chiều nay, một nạn nhân đã được tìm thấy cách hiện trường hơn 500 m. Hiện, lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm hai nạn nhân còn lại trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ảnh hưởng bão Koto, vùng biển ngoài khơi Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7 m, biển động mạnh.

Bùi Toàn