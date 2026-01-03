Tàu chở 4 người bị sóng lớn đánh chìm trên biển La Gi

Lâm ĐồngTàu cá chở bốn ngư dân sau chuyến đánh bắt trở về bờ, khi vào cửa biển La Gi (Bình Thuận cũ) thì bị sóng đánh chìm, ba người thoát nạn, một thiếu niên mất tích.

Tàu cá dài khoảng 15 m, công suất 220 CV, hành nghề lưới rê, do ông Võ Thành Dũng (40 tuổi) làm chủ kiêm thuyền trưởng, xuất bến La Gi lúc 2h ngày 2/1, trên tàu có bốn lao động.

Đến tối, sau khi kết thúc chuyến biển, tàu di chuyển vào cửa biển La Gi thì gặp sóng lớn. Khi còn cách bờ không xa, tàu bị sóng đánh chìm và dạt vào bờ kè cửa biển.

Chiếc tàu gỗ bị sóng đánh chìm dạt vào bờ kè La Gi khi đang vào cửa biển, tối 2/1. Ảnh: Bình Tuy

Thuyền trưởng cùng hai thuyền viên kịp thời nhảy khỏi tàu, bơi vào bờ an toàn. Riêng ngư dân Trần Đức Thái, 16 tuổi, người trẻ nhất trên tàu, bị sóng cuốn mất tích.

Theo người dân địa phương, cửa biển La Gi bị bồi lấp nhiều năm qua nhưng chưa được nạo vét khơi thông. Thời gian gần đây, nhiều tàu cá gặp sự cố khi ra vào cửa biển, đặc biệt trong điều kiện sóng to, gió lớn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, vùng biển La Gi có gió cấp 6-7, sóng cao khoảng 1,5 m.

Sáng 3/1, ông Huỳnh Thanh Quốc Việt, Chủ tịch UBND phường Phước Hội, cho biết lực lượng biên phòng phối hợp ngư dân địa phương vẫn đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

Tư Huynh