Tàu chở 21 người cháy ngùn ngụt ngoài biển Phan Thiết

Lâm ĐồngĐang neo gần bờ sau chuyến đánh bắt, tàu cá bất ngờ bốc cháy dữ dội, 21 người trên tàu nhảy xuống biển và được cứu kịp thời, sáng 15/4.

Khoảng 8h15, tàu cá do ông Nguyễn Văn Tư (ngụ phường Phú Thủy) làm thuyền trưởng, sau khi bán hải sản tại cảng, cùng 21 thuyền viên ra neo ngoài khơi khu vực cửa biển Phú Hài, cách bờ khoảng 2 km về hướng tây nam.

Khi đang neo đậu, tàu bất ngờ bốc cháy dữ dội. Các thuyền viên lập tức nhảy xuống biển để thoát thân. Cột khói từ tàu cháy bốc cao, có thể quan sát từ trung tâm Phan Thiết.

Tàu cá cháy dữ dội trên biển Phan Thiết Lửa ngùn ngụt trên chiếc tàu cá gặp nạn ở biển Phan Thiết, sáng 15/4. Video: Khải Nguyên

Đồn Biên phòng Thanh Hải cho biết, ngay sau khi nhận tin báo, đơn vị đã điều 3 xuồng cùng 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp Hải đội 2 tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy.

Khoảng 15 phút sau, lực lượng cứu nạn tiếp cận tàu, phun nước khống chế đám cháy. Ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn sau đó. Toàn bộ 21 thuyền viên được các tàu cá gần đó và ca nô biên phòng vớt lên, đưa vào bờ an toàn.

Lượng lượng Biên phòng và ngư dân địa phương hỗ trợ dập lửa. Ảnh: Khải Nguyên

Vụ cháy gây thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng. Chủ tàu đang thuê phương tiện kéo tàu vào bờ để sửa chữa. Nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Khải Nguyên