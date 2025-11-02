Tàu chở 170.000 tấn quặng sắt mắc cạn ở biển Dung Quất

Quảng NgãiThời tiết xấu khiến tàu hàng chở hơn 170.000 tấn quặng sắt, từ Nam Phi đến Dung Quất bị mắc cạn, nước tràn vào hầm chứa, nguy cơ chìm.

Báo cáo của Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất sáng 2/11 cho hay sự cố cách đây một tuần, song thời tiết xấu kéo dài, đến nay việc cứu hộ tàu chưa thành công; nguy cơ chìm tàu dẫn đến tràn dầu và chìm quặng sắt.

Tàu hàng chở 170.000 tấn quặng sắt mắc cạn Sóng to khiến việc ứng cứu tàu hàng gặp nhiều khó khăn. Video: Minh Bằng

Trước đó hôm 24/10, tàu quốc tịch Liberia của Công ty TNHH TM & LOGISTIC Thái Bình Dương - đại lý tàu biển của tàu STAR BUENO, chở 22 thuyền viên quốc tịch Philippines, Ukraine, nhập cảnh Việt Nam.

Sau đó một ngày, khi đang neo ở vùng biển Dung Quất chờ vào cảng, tàu bị sóng đánh trôi neo, mắc cạn. Bốn ngày sau, tàu nổi trở lại, song hầm số 1, 5, 7 bị nước xâm nhập. Thời tiết xấu khiến việc khắc phục gặp khó khăn.

Tàu hàng đang gặp sự cố vùng biển Dung Quất. Ảnh: Minh Bằng

Đơn vị biên phòng cùng Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi cấp phép cho các phương tiện đến hỗ trợ tàu hàng bơm nước, ứng cứu. Thời tiết xấu, gió mạnh giật cấp 8, sóng cao 2-3 m, nguy cơ chìm tàu.

Hiện, các đơn vị cứu hộ tích cực triển khai các giải pháp ứng phó, đề phòng sự cố chìm tàu, ảnh hưởng môi trường. Sức khỏe các thuyền viên trên tàu ổn định.

Linh Phạm