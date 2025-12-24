Tàu chở 13 người va đá ngầm chìm gần đảo Hòn Chuối

Cà MauTàu cá va đá ngầm rồi chìm trên vùng biển cách đảo Hòn Chuối, 13 thuyền viên được Bộ đội Biên phòng phối hợp ngư dân cứu nạn.

Sáng 24/12, tàu cá CM-91404-TS do ông Nguyễn Văn Biển làm thuyền trưởng hành nghề lưới vây, hoạt động trên biển đã va phải đá ngầm, bị phá nước và chìm. Nơi xảy ra sự cố cách đảo Hòn Chuối khoảng 5 hải lý (hơn 9 km) về hướng Đông Nam.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối và ngư dân ứng cứu tàu cá gặp nạn. Ảnh: Hoàng Tá

Nhận tin báo cầu cứu, Đồn Biên phòng Hòn Chuối điều động cán bộ, chiến sĩ dùng cano chuyên dụng, đồng thời huy động hai tàu cá của ngư dân đang hoạt động gần khu vực ra hiện trường cứu nạn.

Khoảng 14h30, lực lượng chức năng tiếp cận được vị trí tàu chìm, đưa toàn bộ 13 thuyền viên lên phương tiện an toàn, không bị thương.

Sự cố gây ra thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Bộ đội biên phòng phối hợp với ngư dân lai dắt tàu gặp nạn về cảng để trục vớt, sửa chữa.

Chúc Ly