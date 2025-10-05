Tàu chở 11 người bị tông chìm ngoài khơi

Ngày 5/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng Thủ Dân sự tỉnh Gia Lai cho biết sau khi gặp nạn vào tối qua, tàu phát tín hiệu khẩn cấp, được tàu ông Nguyễn Văn Tạo ở gần đó chạy tới tiếp cận, hỗ trợ.

10 thuyền viên trên tàu được cứu. Riêng chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Nguyễn Trần Út (49 tuổi, ngụ xã Đề Gi, huyện Phù Cát, Bình Định cũ) mắc kẹt trong cabin tàu, mất tích. Các thuyền viên gặp nạn được đưa về cảng Cà Ná (tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó vào chiều 4/10, tàu bị nạn xuất bến tại Trạm kiểm soát Biên phòng Cà Ná (thuộc Bộ đội Biên Phòng Khánh Hòa). Khi đang đánh bắt, phương tiện bị tàu chở dầu quốc tịch Hàn Quốc tông trúng.

Sau vụ việc, tàu hàng tiếp tục hành trình. Cơ quan chức năng nhận định do đêm tối, tầm nhìn hạn chế nên tàu chở dầu không phát hiện đã gây tai nạn.

Ngoài yêu cầu cơ quan chức năng tìm ngư dân mất tích, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đề nghị Cục Hàng hải (Bộ Xây dựng) chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải các tỉnh nắm thông tin liên quan tàu chở dầu để phối hợp giải quyết.