Tàu cao tốc đi Phú Quốc, Nam Du dừng chạy

An GiangThời tiết xấu với sóng cao, gió giật đến cấp 7 nên tàu, phà cao tốc từ đất liền đi Phú Quốc và Nam Du dừng chạy, sáng 20/11.

Cảng vụ hàng hải An Giang cho biết việc dừng tàu, phà bao gồm các tuyến từ Hà Tiên, Rạch Giá đi Phú Quốc, Rạch Giá đi Nam Du và ngược lại, cho đến khi có thông báo mới. Riêng tuyến Rạch Giá đi Lại Sơn, Hòn Tre và ngược lại do cảng vụ nội địa Kiên Giang quản lý nên vẫn hoạt động bình thường.

Tàu cao tốc neo tại bến Rạch Giá. Ảnh:Ngọc Tài

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, do ảnh hưởng rãnh áp thấp xích đạo kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, vùng biển An Giang có gió lớn bất thường, gió cấp 4-5, giật cấp 6-7, sóng cao từ 1,5 - 2,5 m.

Đặc khu Phú Quốc nằm phía Tây Nam, cách thành phố Rạch Giá 120 km về phía Đông, cách TP Hà Tiên 45 km về phía Tây. Mỗi ngày có hơn 30 chuyến tàu cao tốc từ đất liền ra Phú Quốc.

Vé đã mua được các hãng thu lại hoặc đổi chuyến cho khách.

Ngọc Tài