Tàu cảnh sát biển Hy Lạp va chạm thuyền di cư, 15 người chết

Tàu tuần tra của cảnh sát biển Hy Lạp va chạm với thuyền chở người di cư trên Địa Trung Hải, khiến ít nhất 15 người chết, trong đó có 4 phụ nữ.

Vụ va chạm giữa tàu tuần tra Hy Lạp và thuyền chở người di cư xảy ra hôm 3/2 ngoài khơi đảo Chios, gần bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những điểm đến của những người xin tị nạn tìm cách tới châu Âu.

Bộ trưởng Di trú Hy Lạp Thanos Plevris gọi vụ va chạm khiến 15 người thiệt mạng là "sự cố bi thảm", đồng thời đổ lỗi cho tội phạm buôn người là những kẻ đã tìm cách đưa người di cư xuống đảo Chios, từ đó dẫn tới sự cố.

Lực lượng cảnh sát biển Hy Lạp cho biết chiếc thuyền chở người di cư đã di chuyển với "tốc độ cao", không có đèn định vị, cũng như không tuân theo tín hiệu dừng lại bằng còi, đèn mà tàu tuần tra phát ra.

"Thay vì tuân thủ, người điều khiển thuyền đã quay đầu và chiếc thuyền va chạm với mạn phải của tàu tuần tra thuộc lực lượng cảnh sát biển. Cú va chạm khiến con thuyền bị lật và chìm", tuyên bố cho biết thêm.

Xe cứu thương túc trực tại cảng trên đảo Chios sau vụ va chạm ngày 4/2. Ảnh: AFP

Giới chức Hy Lạp đã vớt được 14 thi thể trên mặt biển. Một phụ nữ trên thuyền sau đó cũng tử vong vì bị thương nặng. Trong số 25 người được cứu sống và đưa đến bệnh viện có 11 trẻ em, toàn bộ là người Afghanistan. Hai thành viên lực lượng cảnh sát biển cũng bị thương trong vụ va chạm.

Giới chức chưa rõ có tổng cộng bao nhiêu người trên con thuyền chìm và đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Nhiều người di cư tìm cách vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu trên những con thuyền cũ, không đảm bảo an toàn. Theo Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc (LHQ), hơn 1.700 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trên các tuyến đường di cư đến châu Âu qua Địa Trung Hải và Đại Tây Dương ngoài khơi Tây Phi trong năm ngoái.

Từ năm 2014 đến nay, khoảng 33.000 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích ở Địa Trung Hải, theo Tổ chức Di cư Quốc tế.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Yahoo News)