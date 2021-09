Hà LanCông ty khởi nghiệp Edorado đang phát triển mẫu tàu cánh ngầm điện 8S lớn và hoạt động tốt hơn so với mẫu 7S ra mắt năm ngoái.

Tàu cánh ngầm điện tốc độ 70 km/h Nguyên mẫu của tàu cánh ngầm 8S chạy thử trên biển. Video: Edorado

Trong khi mẫu 7S dài 7,1 m, mẫu 8S sẽ nhỉnh hơn với chiều dài 8,4 m. Ở dạng nguyên mẫu có thể hoạt động, phương tiện có trọng lượng rẽ nước là 1.950 kg.

Ở tốc độ chậm, 8S di chuyển với phần mũi tàu bằng sợi carbon nằm trên mặt nước như tàu gắn động cơ thông thường. Tuy nhiên, khi chạy giữa biển rộng và tăng tốc, hệ thống cánh ngầm có thể co lại của phương tiện sẽ được triển khai, nâng đầu tàu lên khỏi mặt nước. Ngược lại, cánh ngầm của mẫu 7S không thể co lại. Mẫu 8S có thể đạt tốc độ tối đa 70 km/h với Hệ thống điều khiển tự động điều chỉnh góc cánh ngầm 100 lần mỗi giây để cung cấp hiệu suất và độ an toàn tối đa.

Bộ pin 80-kWh trên tàu sẽ cung cấp điện cho hai động cơ đẩy ở cả chế độ di chuyển bằng đầu tàu và cánh ngầm. Ở tốc độ hành trình 46 km/h, bộ pin có tầm hoạt động 74 km mỗi lần sạc. Khi phương tiện cần neo đậu, cánh ngầm sẽ rút vào mũi tàu.

Một số trang bị trên mẫu 8S bao gồm giao diện điều khiển tích hợp 3 màn hình cảm ứng 15 inch, hệ thống đèn điều chỉnh theo tâm trạng, hệ thống loa Bluetooth, bộ dã ngoại tích hợp với tủ rượu và sàn nghỉ ngơi để tắm nắng ở phía sau. Người điều khiển có thể kiểm tra tình trạng tàu như lượng điện sạc thông qua một ứng dụng.

An Khang (Theo New Atlas)