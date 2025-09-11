Tàu cá cháy ngùn ngụt trên sông Nhật Lệ

Quảng TrịTàu thả lồng bắt ghẹ đang neo đậu trên sông Nhật Lệ, phường Đồng Hới thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng, trưa 11/9.

Lúc 12h, tàu bắt ghẹ của anh Hoàng Canh, ở thôn Hà Thôn, phường Đồng Hới, đang neo đậu cách bờ sông Nhật Lệ khoảng 30 m cùng nhiều tàu cá thì lửa bất ngờ bùng lên từ cabin, sau đó bốc cháy dữ dội, cột khói cao hàng chục mét. Ngư dân lái những tàu bên cạnh di chuyển đi nơi khác tránh bị cháy lan.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã điều 10 cán bộ, chiến sĩ cùng canô chuyên dụng đến hiện trường. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh điều động hai xe chữa cháy, một xe bơm nước cùng nhiều chiến sĩ đến dập lửa.

Tàu cá tàu neo trong bến cháy ngùn ngụt Tàu cháy lửa dữ dội trưa 11/9. Video: Quang Trung

Đến 13h10, vụ cháy được khống chế, không để lây lan sang các tàu thuyền khác. Nhưng tàu cá trị giá khoảng 2 tỷ đồng đã bị hư hại nặng. Nguyên nhân cháy đang được điều tra.

Đắc Thành