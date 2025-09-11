Tàu cá cháy ngùn ngụt trên sông Nhật Lệ

Lúc 12h, tàu bắt ghẹ của anh Hoàng Canh, ở thôn Hà Thôn, phường Đồng Hới, đang neo đậu cách bờ sông Nhật Lệ khoảng 30 m cùng nhiều tàu cá thì lửa bất ngờ bùng lên từ cabin, sau đó bốc cháy dữ dội, cột khói cao hàng chục mét. Ngư dân lái những tàu bên cạnh di chuyển đi nơi khác tránh bị cháy lan.
Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã điều 10 cán bộ, chiến sĩ cùng canô chuyên dụng đến hiện trường. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh điều động hai xe chữa cháy, một xe bơm nước cùng nhiều chiến sĩ đến dập lửa.
Đến 13h10, vụ cháy được khống chế, không để lây lan sang các tàu thuyền khác. Nhưng tàu cá trị giá khoảng 2 tỷ đồng đã bị hư hại nặng. Nguyên nhân cháy đang được điều tra.
Đắc Thành