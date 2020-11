Tàu bốc cháy trên biển Cù Lao Chàm

Quảng Nam13h15 ngày 22/11, tàu gỗ trên đường từ đảo Cù Lao Chàm về TP Hội An đã bốc cháy, 14 hành khách và 4 thuyền viên được cứu an toàn.

Tàu chở 18 người bốc cháy trên biển Cù Lao Chàm Bộ Biên phòng dập lửa. Video: Anh Hồng.

Tàu do ông Ngô Công Trí, 47 tuổi, trú phường Cẩm An, TP Hội An, làm thuyền trưởng. Tàu bốc cháy khi cách bờ khoảng 2 hải lý, sau khi vượt qua gần 2 tiếng đi biển với tốc độ chậm. Ngoài 18 người, tàu còn chở nhiều hàng hóa, xe máy.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam điều động 2 ca nô, nhiều cán bộ chiến sĩ và huy động 4 ca nô chở khách của doanh nghiệp ra cứu nạn.

Tàu gỗ bốc cháy chiều 22/11 khi trên đường từ Cù Lao Chàm về TP Hội An. Ảnh: Anh Hồng.

Đến 13h40, các lực lượng đã cứu được tất cả hành khách và thuyền viên đưa vào bờ an toàn, dập tắt đám cháy và chống sự cố tràn dầu.

Con tàu hiện chỉ còn khung, nhưng chưa chìm. Nhiều xe máy, hàng hóa trên tàu bị thiêu rụi.

Nguyên nhân hỏa hoạn chưa được xác định.

Đắc Thành