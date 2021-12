Tàu Blue Origin chở 6 hành khách lên rìa vũ trụ

MỹHôm 11/12, công ty Blue Origin của Jeff Bezos phóng tên lửa New Shepard chở các hành khách lên độ cao hơn 100 km phía trên Trái Đất.

Tên lửa New Shepard cất cánh hôm 11/12. Ảnh: Blue Origin

Mang tên NS-19, nhiệm vụ mới của tên lửa New Shepard chở phi hành đoàn gồm 2 vị khách và 4 khách hàng là Laura Shepard Churchley, con gái của phi hành gia Alan Shepard, người dẫn chương trình truyền hình kiêm ngôi sao bóng bầu dục Michael Strahan, giám đốc điều hành Dylan Taylor, nhà đầu tư Evan Dick, nhà đầu tư mạo hiểm Lane Bess và con trai ông là Cameron Bess.

Nhiệm vụ NS-19 nâng số người Blue Origin phóng vào không gian trong năm 2021 lên con số 14. Năm nay, ngoài Blue Origin, hai công ty khác là SpaceX và Virgin Galactic đều chở khách lên rìa vũ trụ hoặc quỹ đạo. Tên lửa New Shepard phóng từ cơ sở tư nhân của Blue Origin ở Tây Texas, đạt độ cao hơn 106 km trước khi quay trở lại Trái Đất an toàn vài phút sau. Thời gian từ khi bắt đầu tới kết thúc buổi phóng kéo dài khoảng 11 phút. Phi hành đoàn đã trải qua khoảng 3 phút trong môi trường không trọng lực.

Phi hành đoàn NS-19 của Blue Origin theo thứ tự từ trái sang phải: Dylan Taylor, Lane Bess, Cameron Bess, Laura Shepard Churchley, Michael Strahan và Evan Dick. Ảnh: Blue Origin

Khoang tàu New Shepard tăng tốc tới gấp hơn 3 lần vận tốc âm thanh để vượt qua ranh giới 80 km mà Mỹ dùng để đánh dấu rìa vũ trụ. Khoang tàu bay tự động mà không cần phi công điều khiển và hạ cánh bằng dù trên sa mạc Texas. Tầng đẩy có thể tái sử dụng của tên lửa New Shepard quay trở lại và tiếp đất trên bệ bê tông gần bãi phóng. Công ty cũng sử dụng tên lửa New Shepard trong các nhiệm vụ chở hàng.

Nhà sáng lập Blue Origin, Jeff Bezos, đã bay trong nhiệm vụ chở người đầu tiên của công ty. Khác với Blue Origin và Virgin Galactic, tàu Crew Dragon của SpaceX đã bay lên quỹ đạo ở độ cao lớn gấp nhiều lần hai đối thủ cạnh tranh và ở trong không gian vài ngày thay vì vài phút. Bezos cho biết Blue Origin đã bán gần 100 triệu USD tiền vé cho các khách hàng tương lai nhưng không tiết lộ giá mỗi ghế trên tàu New Shepard.

An Khang (Theo CNBC)