Tàu biển bốc cháy vì trúng 'vật thể lạ' gần eo biển Hormuz

Một con tàu bị "trúng vật thể lạ", gây ra đám cháy trên khoang, khi đang hoạt động ngoài khơi bờ biển UAE, gần eo biển Hormuz.

Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) sáng 19/3 cho biết một tàu bị trúng vật thể lạ ở vịnh Oman, cách Khor Fakkan, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) khoảng 20 km về phía đông.

Vụ tấn công gây ra đám cháy trên tàu, nhưng chưa có thông tin về thiệt hại. Hiện chưa rõ con tàu trúng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) hay thủy lôi.

Tàu chở dầu và tàu hàng ở eo biển Hormuz hôm 11/3. Ảnh: AP

Khu vực xảy ra sự việc cũng gần eo biển Hormuz, nơi Iran gần đây tấn công loạt tàu hàng, tàu dầu và tuyên bố không cho phép các phương tiện của Israel, Mỹ hoặc đồng minh đi qua.

UKMTO trước đó cho biết hơn 20 tàu đã bị tấn công ở khu vực quanh vịnh Arab, eo biển Hormuz và vịnh Oman kể từ khi chiến sự giữa Israel - Mỹ với Iran nổ ra hôm 28/2.

Ngoại trưởng 12 nước Arab và Hồi giáo cùng ngày ra tuyên bố chung kêu gọi Iran "ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công" và tôn trọng luật pháp quốc tế. Tuyên bố chung cáo buộc Tehran nhắm mục tiêu vào "các khu dân cư, cơ sở hạ tầng dân sự, các cơ sở dầu mỏ, nhà máy khử muối, sân bay và các cơ sở ngoại giao".

Trong tuyên bố chung, ngoại trưởng các nước Azerbaijan, Bahrain, Ai Cập, Jordan, Kuwait, Lebanon, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE cũng lên án những đòn tấn công của Israel nhắm vào Lebanon, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với "an ninh, ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon".

Vị trí eo biển Hormuz và vịnh Oman. Đồ họa: Guardian

Eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới, gần như vẫn bị Iran phong tỏa, khiến giá năng lượng leo thang và làm dấy lên lo ngại về lạm phát. Một số tàu dầu gần đây đã đi qua eo biển an toàn, dường như nhận được "đặc cách" từ phía Iran, nhưng số lượng thấp hơn nhiều so với trước khi chiến sự bùng phát.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ngày 18/3 đã họp khẩn để bàn về tình hình Trung Đông, cho biết hoạt động hàng hải quanh eo biển Hormuz đã đình trệ đáng kể, khiến gần 20.000 thủy thủ và khoảng 3.200 tàu mắc kẹt tại vùng biển này.

Các nước vùng Vịnh và phương Tây chỉ trích Tehran mạnh mẽ, trong khi giới chức Iran đáp trả rằng tình trạng hiện nay là do "Mỹ - Israel sử dụng vũ lực và gây hấn quân sự phi pháp".

Chiến sự đã bước vào ngày thứ 20 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các cuộc giao tranh đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, chủ yếu là ở Iran và Lebanon, trong khi hạ tầng năng lượng của các nước vùng Vịnh cũng thường xuyên bị Iran tập kích đáp trả, gây hư hại nặng nề.

Ngọc Ánh (Theo AFP, CNN, AP)