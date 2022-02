Tàu bay chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

Tàu The Jet có thể lướt cách mặt nước gần một mét và chạy bằng năng lượng sạch, sẽ được sản xuất ở Dubai vào năm sau.

The Jet có thể lướt trên mặt nước nhờ cánh ngầm. Ảnh: THE JET ZeroEmission

Mang tên "The Jet", phương tiện trang bị hai pin nhiên liệu hydro không thải khí khi tàu chạy êm ru trên những con sóng. Pin nhiên liệu hydro tạo ra điện bằng cách trộn lẫn hydro và oxy trong các tấm xử lý đặc biệt, thường được kết hợp để tạo thành cụm pin lớn hơn. The Jet cũng sử dụng cánh ngầm bên dưới đầu tàu, cắt xuyên qua mặt nước khi tàu tăng tốc, giúp tạo lực nâng.

Khi hoàn thành, The Jet sẽ dài 9,8 m, nặng 6 tấn và chở được 12 hành khách cùng với một phi công ở tốc độ hành trình 74 km/h. Hình ảnh thiết kế cho thấy The Jet có phần thân màu trắng thuôn dài cùng với cửa sổ màu đen, trông giống phiên bản dưới nước của xe limousine. Nhà thiết kế phương tiện là công ty khởi nghiệp THE JET ZeroEmission ở Thụy Sĩ đã ký hợp đồng với công ty Dịch vụ giao nhận hàng hóa Zenith ở Các tiểu vương quốc Arab (UAE) thống nhất để sản xuất phương tiện.

Lần chạy thử đầu tiên của phương tiện tại UAE sẽ diễn ra vào tháng 11/2023. THE JET ZeroEmission được thành lập bởi thương gia người Pháp Alain Thébault. Theo Thébault, The Jet là con tàu đầu tiên trên thế giới không gây ồn, không tạo ra sóng và khí thải, có thể bay cao 80 cm phía trên mặt nước.

Công ty THE JET ZeroEmission cho biết The Jet chủ yếu phục vụ các khách sạn và khách tư nhân. Ngoài sức chứa hơn 10 hành khách, The Jet cũng có khoang để hành lý và xe đạp. Phương tiện sẽ trang bị hai pin nhiên liệu, một máy điều hòa và nhiều công nghệ thân thiện với môi trường khác.

Năm 2017, UAE công bố Chiến lược năng lượng sạch Dubai 2050. Theo chiến lược này, Dubai sẽ sản xuất 75% nhu cầu điện từ nguồn năng lượng sạch vào năm 2050.

An Khang (Theo Mail)