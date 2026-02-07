Tạt xăng vào vợ vì không cho mua thêm rượu

Quảng NgãiBị vợ ngăn không cho cháu mua thêm rượu, Rmah Chin, 49 tuổi, tạt 4 lít xăng, gây bén lửa khiến hai người bị bỏng nặng.

Ngày 7/2, Rmah Chin (quê Gia Lai) đang bị Công an Quảng Ngãi tạm giam, sau khi khởi tố về hành vi Giết người.

Rmah Chin tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Theo điều tra, khuya 20/6/2025, tại chòi rẫy thuộc Công ty Cao su Duy Tân, xã Ia Tơi, Quảng Ngãi (Kon Tum cũ), sau khi uống hết rượu cùng cháu vợ, Rmah Chin yêu cầu cháu đi mua thêm rượu nhưng bị vợ ngăn cản.

Bực tức, Rmah Chin lấy một can xăng dung tích hơn 4 lít đổ xuống nền nhà rồi tạt trực tiếp vào người vợ và cháu vợ. Ngọn lửa từ bếp củi gần đó bùng phát, bao trùm căn chòi, khiến hai người bị bỏng nặng.

Gây án xong, Rmah Chin bỏ trốn. Đến cuối tháng 1 khi ông ta xuất hiện tại xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp bắt giữ, đưa về địa phương.

Phạm Linh