Tạt xăng đốt người phụ nữ

Tây NinhNgười đàn ông 56 tuổi bị cáo buộc vì mâu thuẫn tình cảm đã đến nhà người tình rồi tạt xăng đốt khiến cả hai bị bỏng nặng, tử vong.

Ngày 7/1, UBND phường Long Hoa cho biết cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phóng hỏa tại căn nhà ở khu phố Trường Đức. Các thông tin ban đầu và camera an ninh ghi nhận, tối hôm qua, do mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông 56 tuổi mang can xăng tạt lên người phụ nữ 51 tuổi rồi châm lửa đốt.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Camera an ninh

Tuy nhiên, lửa sau đó lan nhanh, cháy bùng sang người đàn ông khiến cả hai bị bỏng nặng, nằm bất động trong nhà.

Người dân gần đó phát hiện vụ việc đã đưa cả hai đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Hai nạn nhân bị bỏng toàn thân độ 3, được chuyển lên tuyến trên nhưng đều không qua khỏi.

Hiện, cơ quan điều tra chưa công bố thông tin cuối cùng về vụ việc.

Nam An - Quốc Thắng