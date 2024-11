Tạt đầu xe container, xe con bị đâm xoay 180 độ

Hải DươngPhanh cháy đường nhưng lái xe container vẫn không tránh được xe con tạt qua đầu, hôm 28/11 tại đường 5 địa phận Cẩm Giàng.

Tạt đầu xe container, xe con bị đâm xoay ngang Video: Trịnh Vương

Tình huống giao thông: Lái xe con len qua khe hẹp và tạt đầu xe container để chuyển làn vượt lên. Lái xe container phanh cháy đường nhưng cũng không tránh được va chạm. Chiếc xe con bị xe container đâm xoay ngang. May mắn không có thương vong, ôtô con bị hư hỏng phần đầu.

Kỹ năng lái xe: Khi chuyển làn, các lái xe nên giảm tốc độ, xin đường và chỉ chuyển hướng khi quan sát đảm bảo an toàn. Một trong những nguyên nhân khiến nhiều ôtô và cả xe máy hay tạt đầu và bị xe đầu kéo đâm là vì không hiểu rõ về vùng điểm mù với xe to. Không gian ngay phía trước đầu xe container, đặc biệt góc chéo phía trước là nơi tài xế ngồi trên cao sẽ không thể quan sát, gọi là điểm mù. Khi đó, xe máy, ôtô con đi vào khu vực này và chuyển làn sẽ gần như tự chuốc họa, vì tài xế xe to sẽ không thể thấy gì để giảm tốc.

Mọi tài xế nên tránh xa các xe container, xe khách cỡ lớn, xe siêu trường, siêu trọng, bởi những loại xe này có vùng điểm mù phía trước và hai bên hông rất lớn. Nếu muốn vượt, cần đợi cho xe to đi trước, không tạt đầu như trong video.

Nguyên Vũ