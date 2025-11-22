Tạt đầu xe ben, xe con bị húc về phía trước

Hà NộiLen qua khe hẹp tạt đầu xe ben, chiếc xe con bị đâm ủi về phía trước, hôm 20/11 tại Thường Tín.

Tạt đầu xe ben, xe con bị ủi về phía trước Video: CTV

Tình huống giao thông: Tránh một ôtô đang dừng đỗ phía trước, không tín hiệu xin đường chiếc xe con màu đen chuyển hướng tạt qua đầu xe ben để len qua khe hẹp vượt lên. Rơi vào điểm mù, xe con bị xe ben đâm và ủi về phía trước một đoạn. May mắn xe con chỉ bị hư hỏng nhẹ.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi chuyển làn vượt lên ngoài việc có tín hiệu xin đường thì chỉ di chuyển khi đảm bảo an toàn. Tài xế cần luôn tập trung quan sát phía trước và cả hai bên. Khi không đủ khoảng cách an toàn, không nên vượt, nhất là khi vượt qua những chiếc xe lớn như xe ben nhiều điểm mù, gây khó khăn trong việc xử lý tình huống bất ngờ.

Nguyên Vũ