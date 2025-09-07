Tạt đầu trả đũa, xe taxi bị lật ngửa

Trung QuốcBị xe van từ phía sau vượt qua, dường như tài xế taxi không hài lòng nên nhấn ga vọt lên dù đang chở khách.

Xe taxi lật ngửa khi tạt đầu xe van để trả đũa Video: DFBW

Chiếc van vượt lên từ bên trái trong khi xe taxi dường như cũng định chuyển sang để vượt xe buýt, hôm 30/8 ở Hồ Bắc. Tuy nhiên, khi tài xế taxi không bật xi-nhan dù đã đánh lái lệch sang trái.

Dường như không chấp nhận được việc bị chắn đường, tài xế taxi đuổi theo xe van, tăng tốc nhanh và bám sát. Rồi một cú đánh lái sang trái khá quyết liệt sang phía xe van khiến chiếc taxi mất lái sau khi va chạm nhẹ với đầu xe van. Xe taxi văng qua lan can, bật lên lật ngửa trên một ôtô bên làn ngược chiều.

Tại hiện trường, kính và mảnh vỡ văng khắp mặt đất. Cả ba hành khách trên xe taxi đều bị thương, trong đó người đàn ông ngồi ghế phụ bị thương nặng nhất. Anh này bất tỉnh ngay tại chỗ và được đưa đi cấp cứu. Hai người còn lại bị gãy xương nhiều chỗ. Tài xế may mắn hơn, chỉ bị thương nhẹ, nhưng chiếc xe gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Cảnh sát bắt giữ tài xế taxi và kết luận anh này chịu trách nhiệm về tai nạn với hành vi lái xe nguy hiểm. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên tài xế taxi gặp rắc rối. Cách đây 3 năm, anh này từng bị phạt vì chuyển làn trên vạch kẻ liền, và có lần cãi nhau với người khác vì lấn làn.

Sự việc thu hút sự chú ý với phần lớn bình luận phê phán cách tham gia giao thông của tài xế taxi. Ở các thành phố lớn, taxi là phương tiện di chuyển phổ biến nhất, chở rất nhiều người đi làm hàng ngày. Tuy nhiên, khi tài xế dùng vô-lăng như một vũ khí để trút giận, chiếc xe không còn là phương tiện di chuyển nữa mà trở thành một vũ khí di động nguy hiểm. Có người nhận xét, câu nói "Thắng trận, thua mạng" đặc biệt thấm thía trong vụ việc này.

Mỹ Anh (theo 163)