TP HCMNgười đi xe máy điện tạt ngang qua đầu ôtô và bị đâm ngã lăn ra đường, hôm 27/8 tại ngã tư Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng.

Tạt đầu ôtô, người đi xe máy bị đâm ngã Video: Bien Vo

Tình huống giao thông: Tại ngã tư đông xe, bất ngờ một người đi xe máy điện trong trang phục xe công nghệ tạt ngang qua đầu ôtô để rẽ trái. Khoảng cách quá gần khiến xe có gắn camera hành trình húc ngã người đi xe máy. May mắn không có thương vong xảy ra.

Kỹ năng lái xe: Khi chuyển hướng, ngoài tín hiệu xin đường, các phương tiện cần quan sát và chỉ di chuyển khi đảm bảo an toàn. Đặc biệt, những người đi xe máy không nên đột ngột tạt qua đầu ôtô để chuyển hướng, mang tới nguy hiểm cho bản thân và ảnh hưởng những người đi đường khác.

Nguyên Vũ