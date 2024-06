Tát chồng vì anh xưng 'mày, tao'

Sau nhiều lần làm hòa, tôi nói rằng ai xưng 'mày tao' sẽ bị tát vào miệng; tối qua anh lại thế nên tôi vỗ vào miệng chồng luôn.

Thực sự, tôi thấy mình cũng không đúng khi làm thế nhưng vợ chồng không nên thiếu tôn trọng nhau. Nguyên nhân cuộc cãi vã lần này là do buổi chiều, chồng ở nhà nên tôi đùa giỡn với anh, cũng dỗi hờn anh một chút. Thực sự không có gì quá đáng mà chồng lại cáu gắt và mắng khiến tôi sốc. Trong khi đó tôi vừa có tin vui sau 6 tháng thai lưu, lấy nhau gần một năm.

Mấy hôm nay tôi nhói ở bụng, đang định ngày mai đi khám ở bệnh viện lớn. Chồng lo lắng nhưng tôi cũng không hiểu anh cứ bị gì đó, hay mặc kệ tôi lắm. Buổi tối vào phòng, chồng cực kỳ khó chịu, mặc kệ tôi nói gì làm gì, anh cứ chơi game hoặc mở to âm thanh điện thoại. Lúc đó, tôi hơi ấm ức nên buồn và khóc, cảm thấy mình mất bình tĩnh, nói với chồng: "Anh ôm em chút đi, em đang không ổn đâu", vậy mà anh mặc kệ rồi bỏ đi. Sau đó tôi gọi nhưng chồng tắt máy.

Một lúc sau tôi bình tĩnh và nghĩ ngủ một mình cũng được, giờ phải ổn định. Chồng quay lại và đập cửa ầm ầm đòi vào vì không có điều hòa, nóng. Sau đó anh lấy chăn gối khác nằm, mở điện thoại rất to. Tôi nói anh mở nhỏ thôi, anh đi thì đi đi để tôi ngủ cho khỏe (nhiều lần anh bỏ đi ngủ nơi khác khi cãi nhau). Anh càng mở to hơn, tôi thực sự mất bình tĩnh, kèm với lời "mày tao" của chồng nên đã vỗ vào miệng anh. Sau đó anh đạp tôi và chúng tôi đánh nhau, to tiếng. Anh thách tôi viết ly hôn, tôi bảo không đi đâu hết.

Ảnh minh họa AI

Nói chung những việc tệ nhất chúng tôi đã làm với nhau rồi. Tôi không biết mình có quá đáng khi làm thế với chồng không? Có phải do tôi nên mới xảy ra việc tệ hại hơn? Đáng lẽ tôi nên mặc kệ chồng khi cáu từ lúc chiều, có đúng không? Nhưng cứ nhịn mãi rồi anh ta sẽ càng cau có với tôi, vẫn xưng "mày tao", đòi ly hôn khi cãi nhau, mặc kệ khi vợ đang buồn, luôn đổ lỗi tại tôi và anh ta không làm gì cả.

Ở góc độ làm vợ, tôi biết nữ công gia chánh, chuyện chăn gối đầy đủ, không nói tục chửi bậy, chăm làm việc, khá xinh xắn. Nói thêm, hiện tại tôi sống chung với bố mẹ chồng, không phụ thuộc kinh tế của chồng. Lúc trước tôi nhờ bố mẹ chồng giải quyết mâu thuẫn khi vợ chồng cãi nhau, chồng bảo: "Tao không nghe ai hết" nên tôi cũng không phiền phụ huynh nữa. Tôi cảm thấy ngay từ đầu mình đã chọn chồng không tốt, giờ bỏ chồng thì con cái vất vả, bố mẹ ảnh hưởng, bản thân cũng không can tâm, vì thế cân nhắc nhiều.

Chồng tôi có học hành, công việc bình thường, bố mẹ rất biết ứng xử nhưng không hiểu sao anh lại đáng sợ tới vậy. Tôi không thể về ngoại vì có lý do riêng, tiếp tục ở với chồng thì tôi ngột ngạt. Không biết nên xử trí thế nào, tôi có nên đi làm xa để tạm bình tĩnh và dưỡng sức? Chồng sẽ không nhân nhượng tôi, anh ta cứ mặc kệ thôi, dù tôi có xuống nước thì chồng vẫn lạnh nhạt và lần sau tôi mãi phải như vậy. Mong được các bạn chia sẻ, chân thành cảm ơn.

Ngọc Hà