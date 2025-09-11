Tasco và VETC ra mắt chương trình khách hàng thân thiết

Công ty cổ phần Tasco và công ty TNHH VETC Digital thiết kế chương trình VETC Loyalty cho cộng đồng chủ sở hữu ôtô tại Việt Nam với ưu đãi đến 40 tỷ đồng.

Hôm 10/9, Tasco và VETC Digital công bố chương trình khách hàng thân thiết VETC Loyalty được thiết kế riêng cho chủ sở hữu ôtô, nằm trong chiến lược "One Tasco" - xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh, dịch vụ ôtô tại Việt Nam.

Cụ thể, chủ sở hữu xe Volvo, Geely hoặc Lynk&Co trước ngày 25/8 sẽ được cộng 1 triệu điểm thưởng vào tài khoản VETC. Từ ngày 26/8, người mua xe thuộc hệ thống showroom liên kết của Tasco cũng sẽ nhận 1 triệu điểm thưởng này. Người sử dụng dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng... tại hệ thống showroom liên kết sẽ nhận điểm thưởng tương đương 1% giá trị hóa đơn (trước VAT). Mỗi điểm thưởng tích lũy tương đương 1 VNĐ, có thể dùng thanh toán một số dịch vụ VETC và hệ thống Tasco trên toàn quốc.

Người dùng trải nghiệm tính năng từ chương trình VETC Loyalty. Ảnh: Tasco

Tasco chia các hạng thành viên của VETC Loyalty thành 4 cấp, dựa trên mức độ chi tiêu và tần suất sử dụng dịch vụ. Người tham gia cần đăng ký và định danh tài khoản giao thông sẽ trở thành hội viên hạng Bạc. Mức chi tiêu từ 50 triệu đồng một năm sẽ nhận hạng Vàng. Người đạt ngưỡng 500 triệu đồng một năm, hoặc sở hữu xe Volvo, Geely, Lynk&Co được xét hạng Bạch Kim. Cao nhất là hạng Kim Cương dành cho người có tổng chi tiêu từ 1 tỷ đồng một năm trở lên. Các mốc chi tiêu này được Tasco tính dựa trên giá trị hóa đơn trước VAT và toàn bộ điểm tích lũy sẽ được ghi nhận qua ứng dụng VETC.

Đại diện Tasco cho biết, VETC Loyalty được định hướng trở thành nền tảng trung tâm kết nối toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ của Tasco. Doanh nghiệp này hiện phân phối 16 thương hiệu ôtô mới; nền tảng mua bán xe cũ Carpla, bảo hiểm xe cơ giới, thu phí không dừng, eParking và nhiều ứng dụng của công nghệ ETC.

"Tất cả sẽ quy tụ trong một chương trình duy nhất, giúp người dùng tối ưu lợi ích từ các giao dịch, mở rộng trải nghiệm trong hành trình sở hữu, sử dụng ôtô", đại diện Tasco nói.

Quang Anh