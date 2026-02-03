Tasco báo lãi gấp hai lần năm trước

Năm 2025, Tasco đạt hơn 623 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp hai lần năm trước và cao nhất trong lịch sử.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Tasco đạt doanh thu thuần 37.005 tỷ đồng trong năm 2025, tăng hơn 22% so với năm 2024. Theo đơn vị này, đây là mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay, phần lớn đến từ các hoạt động phân phối và dịch vụ ôtô, lĩnh vực đã trở thành động lực tăng trưởng chính của doanh nghiệp sau tái cấu trúc.

Một showroom Lynk & Co tại Việt Nam, thương hiệu thuộc quyền phân phối của Tasco Auto. Ảnh: Tasco

Báo cáo tài chính Tasco cho thấy, doanh số từ bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đạt 33.779 tỷ đồng, chiếm 91% tổng doanh thu. Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, doanh thu tài chính của Tasco năm 2025 cũng ghi nhận mức hơn 1.200 tỷ đồng, tăng khoảng 38% so với năm trước.

Sau khi khấu trừ các chi phí, lợi nhuận trước thuế của Tasco đạt gần 820 tỷ đồng, tăng 93% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 623 tỷ đồng, gấp hai lần năm trước.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Tasco tiếp tục mở rộng so với giai đoạn trước khi thực hiện các thương vụ sáp nhập, đạt gần 55.300 tỷ đồng. So với thời điểm trước M&A Savico (2023) và DNP Holding (2025), quy mô nguồn vốn của công ty này đã tăng gần 5 lần, doanh thu gấp khoảng 35 lần.

Trong chiến lược phát triển mảng ôtô, Tasco thông qua công ty con Tasco Auto hiện phân phối khoảng 16 thương hiệu xe tại thị trường Việt Nam, từ các dòng phổ thông đến cao cấp. Doanh nghiệp này đã đưa các thương hiệu toàn cầu như Geely, Lynk & Co và Volvo vào hệ thống sản phẩm, đồng thời mở rộng mạng lưới showroom và dịch vụ hậu mãi ở quy mô toàn quốc.

Đến cuối năm 2025, Tasco Auto sở hữu khoảng 150 showroom, hệ thống hơn 70 xưởng dịch vụ Carpla Service toàn quốc, cung cấp các dịch vụ mua bán, sửa chữa, bảo dưỡng và hậu mãi.

Showroom ôtô Geely Gia Lai khai trương tháng 1/2026, một hãng xe thuộc quyền phân phối của Tasco Auto. Ảnh: Tasco

Song song chuỗi phân phối và dịch vụ, Tasco cũng mở rộng mảng bảo hiểm xe cơ giới và thu phí không dừng. Bảo hiểm Tasco đã xây dựng mạng lưới khoảng 35 chi nhánh toàn quốc, vượt doanh số 1.600 tỷ đồng, xếp thứ 7 về thị phần tại Việt Nam năm 2025, trong khi đơn vị thu phí không dừng VETC phục vụ hơn 4 triệu khách hàng, xử lý khoảng 2 triệu lượt xe một ngày, theo công bố của doanh nghiệp.

"Với kết quả tài chính năm 2025 cùng tầm nhìn phát triển dài hạn, Tasco muốn mở rộng toàn diện và sâu sắc hơn trong hệ sinh thái kinh doanh, nhằm gia tăng giá trị cho cổ đông, khách hàng và các đối tác trong bối cảnh thị trường đầy thách thức và cạnh tranh", đại diện Tasco cho biết.

Quang Anh