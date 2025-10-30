TAS khánh thành sân pickleball, mở rộng không gian thể thao

TAS khánh thành sân pickleball và tổ chức giải đấu đầu tiên, hút hơn 100 phụ huynh, học sinh, giáo viên tham gia, góp phần đa dạng hóa hoạt động thể thao tại trường, ngày 25/10.

Theo đại diện The American School (TAS), pickleball đang dần phổ biến, tạo thêm niềm vui và kết nối nhiều người. Với mong muốn lan tỏa tinh thần đó, TAS đã đưa pickleball vào chương trình học và các hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh rèn luyện sức khỏe và kết nối cộng đồng.

Phụ huynh và học sinh TAS cùng tham gia giải đấu. Ảnh: TAS

Sân Pickleball nằm trong khuôn viên của Trường Quốc tế TAS, gồm 12 sân tiêu chuẩn phục vụ học sinh, phụ huynh và giáo viên. Trường có hệ thống cơ sở thể thao với nhà thi đấu đa năng, hồ bơi, phòng gym, sân bóng đá ngoài trời và đường chạy bộ. Hạ tầng này được xây dựng nhằm khuyến khích học sinh rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng tinh thần đồng đội và duy trì lối sống năng động.

Dịp khai trương, nhà trường tổ chức giải đấu pickleball đầu tiên mang tên "TAS Parent Student Pickleball Championship", với sự tham gia của hơn 100 phụ huynh, học sinh và giáo viên.

Giải đấu nhận được sự đồng hành của các đơn vị tài trợ như Joola, Great Auto, Chill Pickle và Pickoland. Theo CEO Văn Xuân Thiện, đại diện nhà trường, những hoạt động thể thao như pickleball giúp học sinh tăng cường tương tác, hợp tác và gắn kết hơn với gia đình, phù hợp với định hướng giáo dục toàn diện mà TAS theo đuổi.

Ông Văn Xuân Thiện, CEO TAS chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: TAS

TAS hiện giảng dạy theo chương trình Mỹ (US Common Core) và là trường ứng viên IB (IB Candidate School), trong lộ trình trở thành thành viên của hệ thống IB toàn cầu. Học sinh bậc trung học có thể tham gia chương trình AP (Advanced Placement) để tích lũy tín chỉ đại học và tăng cơ hội vào các trường quốc tế.

Bên cạnh học tập, TAS thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao, nghệ thuật và dự án cộng đồng nhằm phát triển kỹ năng và tinh thần trách nhiệm xã hội cho học sinh. Giải TAS Parent Student Pickleball Championship là bước mở đầu cho chuỗi hoạt động hướng đến môi trường học tập năng động, gắn kết giữa nhà trường và phụ huynh.

Thái Anh