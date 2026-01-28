TAS giáo dục toàn diện qua thông qua hoạt động trải nghiệm

The American School (TAS) xây dựng mô hình giáo dục hướng tới phát triển toàn diện qua sự kết hợp giữa học thuật, các giá trị nhân văn và trải nghiệm.

TAS đặt sự tử tế làm nền tảng cốt lõi để hình thành nhân cách học sinh. Theo đó, giá trị này được lồng ghép xuyên suốt trong chương trình học, cách tổ chức lớp học và văn hóa tương tác hằng ngày giữa thầy cô, học sinh, phụ huynh.

"Khi giáo dục không chỉ dừng ở thành tích học thuật, việc phát triển nhân cách và giá trị sống cho học sinh trở thành ưu tiên", đại diện TAS khẳng định.

Học sinh TAS học trong môi trường tôn trọng sự khác biệt. Ảnh: TAS

Song song, trường chú trọng tạo dựng môi trường học đường an toàn, tôn trọng sự khác biệt và khuyến khích học sinh thể hiện bản thân.

"Chúng tôi tin giáo dục không chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức. Một môi trường học tập thực sự tốt là nơi học sinh được lắng nghe, tôn trọng và được học cách sống tử tế với chính mình và với cộng đồng xung quanh", ông Văn Xuân Thiện - CEO trường Quốc tế TAS nói thêm.

Bên cạnh các giờ học trên lớp, trường có lớp cố vấn mỗi ngày sau giờ học. Đây là không gian để các em chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc, những khó khăn trong học tập hay đời sống học đường nhằm nhận được sự đồng hành và định hướng kịp thời từ đội ngũ cố vấn. Song song, ban giám hiệu giữ vai trò đồng hành và lắng nghe tiếng nói của học sinh. Những ý kiến, đề xuất phù hợp sẽ được ghi nhận và từng bước chuyển hóa thành các hoạt động trong thực tiễn.

Học sinh TAS học thể dục cùng thiết bị công nghệ hiện đại. Ảnh: TAS

Về lộ trình giáo dục, TAS kết hợp IB Primary Years Programme (PYP) ở bậc Tiểu học cùng chương trình Common Core chuẩn Mỹ và các môn Advanced Placement (AP) ở bậc Trung học. Chương trình này không chỉ chú trọng kiến thức hàn lâm, mà còn đề cao tư duy phản biện, kỹ năng lãnh đạo và khả năng thích nghi, những năng lực quan trọng trong thế kỷ 21.

Từ nền tảng đó, trường xây dựng chương trình học gắn với các hoạt động trải nghiệm thực tế, tạo điều kiện để học sinh thử sức và đưa kiến thức vào đời sống. Bên cạnh học tập trên lớp, nhà trường khuyến khích học sinh chủ động đề xuất và triển khai các dự án. Kết quả, nhiều em đã triển khai dự án cộng đồng với các hình thức khác nhau, từ gây quỹ, hỗ trợ đồng bào miền Trung đến hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Trong đợt thiên tai tại miền Trung, đại diện Hội đồng Học sinh TAS đề xuất ý tưởng kêu gọi quyên góp, gây quỹ và tham gia cứu trợ. Đề xuất này được ban giám hiệu lắng nghe, hỗ trợ định hướng để triển khai bài bản, an toàn và hiệu quả. Bên cạnh đó, trong những ngày cận Tết, các bạn lan tỏa tinh thần sẻ chia qua hoạt động thiện nguyện tại chùa. Học sinh TAS đến trò chuyện, vui chơi và trang trí Tết cùng các em nhỏ, góp phần mang đến khí xuân ấm áp. Từ những trải nghiệm ấy, học sinh học cách hành động vì cộng đồng, hiểu tiếng nói xuất phát từ trách nhiệm và lòng nhân ái có thể tạo nên những giá trị tích cực, bền vững.

Các hoạt động này được triển khai song hành cùng chương trình học, tạo điều kiện để học sinh chủ động tham gia và dẫn dắt sáng kiến. Từ quá trình đó, tinh thần lãnh đạo từng bước hình thành, đồng thời, những dự án hướng đến cộng đồng cũng góp phần ươm mầm các giá trị tử tế trong hành trình trưởng thành của học sinh.

Những hoạt động này không chỉ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng lãnh đạo mà còn bồi đắp sự thấu cảm và ý thức trách nhiệm xã hội, theo ông Văn Xuân Thiện. "Chúng tôi tin khi học sinh được trải nghiệm và thấu hiểu giá trị của sự sẻ chia, các em sẽ hình thành tinh thần tử tế một cách tự nhiên, trở thành một phần trong cách các em sống và hành động mỗi ngày".

Học sinh TAS bày tỏ ý kiến và chủ động triển khai các sáng kiến học tập. Ảnh: TAS

Với triết lý giáo dục lấy con người làm trung tâm, chương trình học chuẩn quốc tế và môi trường học tập được đầu tư đồng bộ, TAS hướng đến việc xây dựng nền tảng học thuật cùng sự phát triển nhân cách cho học sinh. Trường triển khai các hoạt động trải nghiệm thực tế và hoạt động cộng đồng như một phần trong lộ trình giáo dục, góp phần giúp các em hình thành tư duy độc lập, tinh thần trách nhiệm và ý thức sẻ chia.

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng chú trọng phát triển toàn diện, TAS xây dựng mô hình giáo dục như vật để kết hợp giữa học tập, trải nghiệm và giá trị sống, góp phần tạo nền tảng để học sinh từng bước thích ứng và hội nhập trong môi trường học tập toàn cầu.

Ngoài ra, TAS sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, thể thao và phát triển kỹ năng của học sinh. Các không gian học tập được thiết kế mở, linh hoạt, khuyến khích sự sáng tạo và tinh thần hợp tác. Môi trường đa văn hóa tại TAS cũng giúp học sinh sớm hình thành tư duy toàn cầu, trong khi vẫn được giáo dục về những giá trị truyền thống của Việt Nam như tinh thần hiếu thảo, tôn sư trọng đạo và sự sẻ chia.

Nhật Lệ