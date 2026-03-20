Target mở rộng giao hàng hôm sau tới 20 đô thị tại Mỹ

Nhà bán lẻ Mỹ Target dự kiến mở rộng triển khai dịch vụ giao hàng hôm sau tại 20 khu vực đô thị, đồng thời tăng chi tiêu cho chuỗi cung ứng trong năm nay.

Theo thông báo của hãng ngày 5/3, dịch vụ sẽ sớm được triển khai tại nhiều thị trường ở California, Florida, Ohio, Tennessee, Texas cùng một số bang khác, tiếp nối các đợt ra mắt trong năm 2025.

Khách hàng sẽ được miễn phí giao hàng hôm sau với đơn từ 35 USD, đơn của thành viên Target Circle 360 hoặc khi thanh toán bằng thẻ Circle Card của hãng. Với các trường hợp còn lại, phí giao hàng là 5,99 USD.

Các kiện hàng của Target được chất lên xe. Ảnh: Target

Target cho biết phần lớn sản phẩm đủ điều kiện vận chuyển của hãng cũng có thể áp dụng giao hàng hôm sau. "Điều này bao gồm hàng trăm nghìn mặt hàng - khoảng 85% sản phẩm bán tại các cửa hàng Target", doanh nghiệp nêu trong tài liệu giới thiệu dịch vụ.

Động lực giúp đơn vị mở rộng dịch vụ giao hàng là mạng lưới cửa hàng rộng khắp. Theo ông Jim Lee, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính Target, khoảng 75% dân số Mỹ sống trong bán kính 10 dặm từ một cửa hàng Target.

"Đối với chúng tôi, cửa hàng là một trung tâm số", ông Lee nói trong cuộc gặp với cộng đồng tài chính. "Chúng tôi tận dụng hệ thống cửa hàng để thúc đẩy hoạt động hoàn tất đơn hàng trực tuyến, nhờ đó tiếp cận phần lớn người tiêu dùng".

Hiện Target sở hữu khoảng 2.000 cửa hàng tại Mỹ, nhiều trong số đó được bố trí gần khu dân cư đông đúc, giúp rút ngắn thời gian giao hàng.

Tuy nhiên, không phải cửa hàng nào cũng đảm nhận vai trò giống nhau. Công ty đang giảm bớt nhiệm vụ xử lý đơn trực tuyến tại một số điểm bán, đồng thời tập trung khối lượng đơn vào những cửa hàng được trang bị tốt hơn. Mô hình này được thử nghiệm đầu tiên tại Chicago và đang được mở rộng.

Theo ông Lee, việc mở rộng mô hình thử nghiệm tại Chicago là một trong những yếu tố then chốt giúp Target tăng tốc dịch vụ giao hàng hôm sau.

Dịch vụ giao hàng hôm sau chỉ là một phần trong hệ sinh thái giao hàng của Target. Năm ngoái, các dịch vụ giao hàng trong ngày (same-day) mang lại hơn 14 tỷ USD doanh thu cho hãng, chiếm khoảng hai phần ba tổng doanh số bán hàng trực tuyến.

Phần doanh số trực tuyến còn lại chủ yếu đến từ các thị trường đã có dịch vụ giao hàng hôm sau.

Việc mở rộng dịch vụ diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp dự kiến tăng chi tiêu vốn thêm hơn 1 tỷ USD trong năm 2026, nâng tổng mức đầu tư lên khoảng 5 tỷ USD. Một phần khoản đầu tư này sẽ dành cho chuỗi cung ứng và công nghệ, dù phần lớn vẫn tập trung vào hệ thống cửa hàng.

Không chỉ Target, nhiều nhà bán lẻ lớn cũng đang tăng đầu tư cho chuỗi cung ứng. Lãnh đạo của Walmart cho biết các khoản đầu tư vốn cho hệ thống logistics của hãng có thể đạt đỉnh trong hai năm tới, trong đó tự động hóa là một động lực quan trọng.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)