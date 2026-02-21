Target cắt giảm 500 vị trí trong chuỗi cung ứng

MỹNhà bán lẻ Target đang cắt giảm khoảng 400 vị trí liên quan chuỗi cung ứng, gần 100 vị trí cấp quản lý khu vực cửa hàng, nhằm tăng đầu tư cho nhân sự tại cửa hàng và tăng trải nghiệm khách hàng.

Theo email nội bộ Target gửi Retail Dive, doanh nghiệp này đang chuẩn hóa mô hình vận hành tại hiện trường của mảng chuỗi cung ứng và tái cấu trúc hệ thống khu vực cửa hàng để tinh gọn bộ máy tổ chức.

"Đối với các đội ngũ cửa hàng và chuỗi cung ứng - những lực lượng trực tiếp tạo ra trải nghiệm cho khách hàng, chúng tôi thực hiện một số điều chỉnh để củng cố tuyến đầu bằng cách đơn giản hóa cơ cấu tổ chức", bà Adrienne Costanzo, Giám đốc khối cửa hàng, và bà Gretchen McCarthy, Giám đốc chuỗi cung ứng và logistics của Target, cho biết trong email ngày 10/2.

Một cửa hàng Target ở Bắc Carolina. Ảnh: Supply Chain Dive

Theo hai lãnh đạo này, việc tái cơ cấu giúp Target có thêm nguồn lực để tăng quỹ lương cho cửa hàng, chủ yếu bổ sung nhân sự và giờ làm tại những điểm cần thiết nhất, đồng thời triển khai các chương trình đào tạo nâng cao trải nghiệm khách hàng cho toàn bộ nhân viên.

Những lao động bị ảnh hưởng đã được thông báo trực tiếp và sẽ nhận các gói hỗ trợ từ Target.

Đợt cắt giảm lần này nối tiếp kế hoạch công bố hồi tháng 10/2025, khi Target cho biết sẽ giảm 1.000 vị trí tại khối văn phòng và hủy tuyển dụng 800 vị trí còn trống. Nhân sự thuộc diện này được chi trả lương và phúc lợi đến đầu tháng 1/2026.

Việc điều chỉnh nhân sự tại hệ thống cửa hàng và chuỗi cung ứng cũng diễn ra chỉ một tuần sau khi ông Michael Fiddelke chính thức đảm nhiệm vị trí CEO của Target. Cùng thời điểm đó, hãng bán lẻ này cũng thay đổi một loạt vị trí lãnh đạo cấp cao, bao gồm bổ nhiệm giám đốc hàng hóa và giám đốc vận hành mới.

Target là một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất Mỹ, thành lập năm 1902, trụ sở tại Minneapolis, bang Minnesota. Doanh nghiệp vận hành gần 2.000 cửa hàng trên toàn nước Mỹ, kinh doanh đa dạng các mặt hàng từ thực phẩm, đồ gia dụng, thời trang đến điện tử và dược phẩm. Target định vị ở phân khúc "giá hợp lý - thiết kế đẹp", với nhiều nhãn hàng riêng như Good & Gather, Cat & Jack, Threshold. Những năm gần đây, hãng đẩy mạnh thương mại điện tử, mô hình giao - nhận tại cửa hàng và tối ưu chuỗi cung ứng để cạnh tranh với Walmart và Amazon.

Ngọc Minh (theo Supply Chain Dive)