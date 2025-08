Tapo C720 - camera AI tích hợp đèn pha

C720 là camera ngoài trời cao cấp nhất của Tapo, thương hiệu con của TPLink. Model có giá 2,6 triệu đồng, được thiết kế gắn trần nhà hoặc tường với khả năng chống nước IP65. Không có thiết kế xoay 360 độ nhưng do tích hợp hai đèn pha, sản phẩm có kích thước lớn hơn so với các mẫu camera an ninh hiện có trên thị trường.