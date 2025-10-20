Tập truyện về những mảnh đời không trọn vẹn

Tùng Lê - 36 tuổi, giảng viên ở TP HCM - ra mắt tập truyện ngắn "Đời không trọn vẹn", kể về những nỗ lực vượt qua bất hạnh.

Tùng Lê cho biết cuốn sách ra đời từ những ngày anh suy ngẫm về sự bất toàn, cách mỗi người đứng lên sau tan vỡ. Tác phẩm gồm chín truyện ngắn được tác giả lấy cảm hứng từ những hoàn cảnh từng chứng kiến hoặc của bản thân. Mỗi truyện xoay quanh một nhân vật, điểm chung là nếm trải nhiều mất mát nhưng không ngừng tìm kiếm bình yên bên trong tâm hồn.

Bìa sách "Đời không trọn vẹn" của Tùng Lê. Ảnh: NXB Kim Đồng

Nhiều truyện ngắn của Tùng Lê đề cập đến chủ đề gia đình, như tình phụ tử trong Mùa lúa dưa năm ấy, đứa trẻ thiếu sự quan tâm của cha mẹ trong Đừng khóc, An. Một số câu chuyện khiến anh ám ảnh sau khi hoàn thành bởi phải nhập vai vào nhân vật, đối diện thực tại và quá khứ đau buồn của họ, như Người nhặt bóng tối, Mẹ, con về với mẹ đây.

Với tác giả, thể loại truyện ngắn khó viết vì cần súc tích, chạm trái tim bạn đọc chỉ trong vài trang giấy. Anh mất hơn bốn tháng để hoàn thành tập truyện, sáng tác rồi bỏ và viết lại nhiều lần. Trên mỗi trang sách, anh muốn gửi gắm thông điệp lạc quan, tin vào bản thân. "Hạnh phúc không ở cuối hành trình mà hiện hữu trên con đường chúng ta đang đi cùng những người thân thương", anh cho biết.

Là giảng viên đại học, anh có cơ hội lắng nghe, hiểu những áp lực và ước mơ của nhiều người trẻ. Công việc giúp anh sống thực tế, từ đó đưa những câu chuyện đời thường cô đọng thành trang viết.

Tác giả Tùng Lê. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tác giả quê Bạc Liêu, theo đuổi lĩnh vực văn chương vài năm qua. Bắt đầu từ việc viết lại những ý tưởng hàng ngày, anh dần học cách sáng tác truyện ngắn, tiểu thuyết. Với anh, viết lách là cách giữ lại một phần tâm hồn mong manh và lòng trắc ẩn với số phận. Anh từng ra mắt các sách: Xứ thần tiên và những đứa trẻ được chọn (2021) - NXB Kim Đồng, Chúng ta cách nhau một bước chân (2023) - NXB Lao Động. Anh còn làm trợ lý đạo diễn, trợ lý sản xuất, truyền thông cho các phim Truy sát, Lôi báo, Sắc đẹp ngàn cân.

Mai Nhật