Tập thể gắn kết - văn hóa cốt lõi của BEST

Ban lãnh đạo BEST chú trọng tạo môi trường công bằng, cởi mở, sáng tạo để nhân viên có cơ hội phát huy năng lực, phẩm chất.

Trước thềm kỷ niệm 14 năm thành lập tập đoàn BEST Inc (19/9/2007-19/9/2021) - nhà cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng thông minh và logistics toàn cầu, đại diện tập đoàn cho biết: "Chúng tôi luôn đề cao tinh thần đoàn kết, tuân theo định hướng phát triển của công ty và tin tưởng đội ngũ... cùng tạo nên sức mạnh, giúp tập thể vượt qua khó khăn. Chỉ có đồng lòng, cùng nhau tiến bước thì mới phát triển và đạt những thành tựu, đưa doanh nghiệp vươn xa hơn nữa".

Từ chi nhánh nhỏ ở Trung Quốc và hoạt động cầm chừng, BEST dần phát triển quy mô, cả về số lượng nhân sự lẫn mạng lưới dịch vụ. Hiện doanh nghiệp mở rộng hệ sinh thái tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, với bảy loại hình gồm: chuyển phát nhanh BEST Express, chuỗi cung ứng BEST Supply Chain, tài chính BEST Capital, cho thuê xe tải BEST UCargo, hậu cần thương mại điện tử BEST Global, nền tảng điện toán độc quyền BEST Cloud và vận tải BEST Freight.

Ngay từ buổi đầu, BEST đã xác định con người là nòng cốt và xây dựng văn hóa gắn kết mọi thành viên. "Chúng tôi chủ trương tạo môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, cởi mở, đề cao sự phát triển của từng cá nhân và tập thể. Mọi công việc đều được trao đổi công khai, ban lãnh đạo luôn lắng nghe chia sẻ từ nhân viên để đưa ra phương hướng phát triển phù hợp", đại diện tập đoàn nói.

Ban lãnh đạo kiểm soát kỹ đầu vào, liên tục truyền đạt tầm nhìn, định hướng, yếu tố cốt lõi của tập đoàn để đội ngũ nhân viên không bị bỡ ngỡ về văn hóa cũng như hiểu rõ hoạt động kinh doanh. Các lớp đào tạo chuyên môn được tổ chức thường xuyên nhằm giúp từng cá nhân nâng cao tay nghề, có nền tảng kiến thức vững vàng.

BEST cũng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí nội bộ trong những dịp lễ đặc biệt như Trung thu, Tết... và loạt cuộc thi nội bộ. Những hoạt động này không chỉ giúp cá nhân, tập thể từng phòng ban gắn kết, mà còn là dịp thư giãn sau thời gian tất bật công việc.

Đội ngũ nhân viên mới luôn được đào tạo chuyên môn và kỹ năng cẩn thận để đủ năng lực xử lý công việc.

Lực lượng shipper (nhân viên giao hàng) cũng trải qua các khóa đào tạo về văn hóa để hiểu thêm mục tiêu hoạt động và những quy định của công ty

Ngoài ra, shipper cũng liên tục được đào tạo về chuyên môn gồm: kỹ năng sắp xếp hàng hóa để bảo quản hàng an toàn, kỹ năng giao tiếp khiến khách hàng hài lòng..

"Đội ngũ giao hàng được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, bài bản, thưởng phạt văn minh, rõ ràng. Nguồn thu nhập ổn định và các chế độ chăm sóc tốt", người đứng đầu tập đoàn nói thêm.

Shipper có cơ hội phát huy năng lực khi tham gia đội ngũ BEST.

Nhân viên khối văn phòng không gặp khó khăn khi tiếp cận nét văn hóa cốt lõi của BEST. Theo đại diện tập đoàn, nhân sự công ty đa phần là người trẻ năng động, nhiều sinh viên vừa rời ghế nhà trường, chưa tiếp xúc với môi trường công sở nên còn rụt rè, thiếu tự tin. Bên cạnh đó có nhiều trường hợp thiếu kiến thức, kinh nghiệm về ngành chuyển phát nhanh, luôn lo lắng không đáp ứng được yêu cầu công việc. Buổi đầu, họ còn sợ khó hòa nhập với tập thể, ngại chia sẻ với những nhân viên đã làm lâu năm.

Đại diện BEST cho hay: "Chúng tôi hỗ trợ nhân sự bằng nhiều cách như mở các lớp kỹ năng, nâng cao chuyên môn cũng như những hoạt động vui chơi tập thế để các bạn mau hòa nhập với môi trường".

BEST thường xuyên tổ chức các sự kiện nội bộ để tri ân nhân viên.

Đội ngũ lãnh đạo và nhân sự dày dạn kinh nghiệm luôn thúc đẩy người trẻ chia sẻ ý kiến giữa tập thể, từ đó rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin đóng góp ý tưởng cho sự phát triển chung của công ty.

"Một tập thể hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ nhau tiến lên, loại bỏ khoảng cách giữa nhân viên cũ và mới là thành công nhất của chúng tôi đến lúc này", người đại diện nói.

Sau thời gian đồng hành với công ty, nhiều nhân viên cho biết có thêm kiến thức vững chắc trong ngành chuyển phát nhanh, tự tin tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng, đối tác của BEST.

"Các chương trình đào tạo riêng cho nhân viên mới giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về văn hóa công ty, cải thiện các kỹ năng chuyên môn và ngày càng tự tin phát triển", bạn Thiên Ân - bộ phận marketing -cho hay.

Bên cạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, ưu tiên hàng đầu của BEST là hỗ trợ cộng đồng phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân sở tại.

Tính đến năm 2021, BEST Inc đã thiết lập mạng lưới logistics toàn diện tại nhiều nước Đông Nam Á. Với 24 trung tâm phân loại hàng hóa quy mô lớn và hơn 1.200 bưu cục, BEST cung cấp đa dạng hình thức vận chuyển trọn gói đến khách hàng. Tập đoàn còn hợp tác với Cainiao Network triển khai dịch vụ vận chuyển quốc tế từ Trung Quốc đến Malaysia và Singapore, đồng thời đưa hình thức mới này đi vào hoạt động tại Việt Nam, Thái Lan và Campuchia.

