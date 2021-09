Tập mới 'What If...?' đặt giả thuyết Doctor Strange biến chất

Tập bốn series "What If...?" của Marvel khai thác giả thuyết siêu anh hùng Doctor Strange trở thành phản diện vì quá đau buồn sau cái chết của người tình.

Kịch bản lấy mốc thời gian của phim điện ảnh Doctor Strange (2016), tuy nhiên thay đổi chi tiết trong cốt truyện. Nhà làm phim đặt giả thuyết vũ trụ Marvel sẽ ra sao sau khi bạn gái Christine Palmer của Strange qua đời trong vụ tai nạn xe hơi thay vì việc siêu anh hùng chỉ mất khả năng sử dụng cánh tay.

Trailer What If 4 Trailer tập bốn series "What If...?", phát sóng ngày 1/9. Video: Disney Plus

Tập phim mở đầu từ cảnh Strange cùng Palmer chuẩn bị tới bữa tiệc vinh danh anh. Sau đó, vì không tập trung lái xe, anh gây tai nạn khiến cô thiệt mạng. Strange đến Kamar-Taj để học về sức mạnh siêu nhiên Mystic Arts. Tại đây, anh phát hiện món bảo bối Eye of Agamotto và làm chủ cách thay đổi dòng thời gian. Sư phụ Ancient One cảnh báo rằng nếu sử dụng phép thuật này một cách tùy ý có thể khiến thực tại bị hủy diệt.

Hai năm sau, Strange bắt đầu sử dụng món bảo bối để quay ngược về quá khứ, tìm cách cứu Palmer. Tuy nhiên, ở những lần dịch chuyển thời gian, bạn gái anh vẫn chịu chung một kết cục là cái chết. Ancient One xuất hiện và giải thích sự ra đi của Palmer là một điểm không thể thay đổi trong dòng thời gian. Bà khuyên Strange nên chấp nhận sự thật và bước tiếp. Vì tình yêu, anh không bỏ cuộc và tìm đến những ma thuật đen tối hơn nhằm cứu bạn gái.

Kịch bản tập phim mang màu sắc một câu chuyện tình buồn và nhiều bi kịch. Doctor Strange như vướng vào vòng lặp thời gian và không thể thay đổi quá khứ dù thử mọi cách. Tờ Den of Geek nhận xét mô-típ này gợi nhớ tiểu thuyết The Time Machine của nhà văn người Anh H. G. Wells.

Cây viết A. C. Bradley - biên kịch của series What If...? - nói tập bốn mang đến một câu chuyện giàu tính nhân văn với đề tài tình yêu, sự mất mát. Nhân vật chính bộc lộ sự yếu đuối dù sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Diễn viên Jeffrey Wright - lồng tiếng nhân vật The Watcher - cho rằng khán giả dễ dàng đồng cảm với câu chuyện vì "ai cũng có những khoảnh khắc trong quá khứ mà họ ước có thể thay đổi".

Nhân vật Doctor Strange trong phim do Benedict Cumberbatch - đóng bản điện ảnh - lồng tiếng. Ảnh: Disney

Tập phim được khán giả hưởng ứng tích cực sau khi phát hành, hiện đạt điểm trung bình 9,2/10 trên hơn 4.000 bài đánh giá trên trang IMDB. Đa phần người xem thích thú với kịch bản và cách ê-kíp phát triển câu chuyện. Sự xuất hiện của Doctor Strange Supreme, phiên bản giàu sức mạnh nhưng quái ác của siêu anh hùng cũng nhận nhiều lời khen. Tập bốn cũng là lần đầu tiên The Watcher - thường chỉ giữ vai trò dẫn chuyện - xuất hiện và trò chuyện với các nhân vật.

What If...? là series tuyển tập (anthology) phim hoạt hình ngắn khai thác các giả thuyết trong đa vũ trụ của Marvel. Tại đây, nhà làm phim được thỏa sức sáng tạo những khả năng xảy ra nếu thay đổi một vài tình tiết để hướng câu chuyện của Marvel đi theo hướng khác. Trong các tập trước, hãng đặt tình huống Peggy Carter trở thành Captain America thay Steve Rogers, T'Challa (Black Panther) làm Star-Lord hay vũ trụ Marvel sẽ ra sao nếu không có Avengers.

Đạt Phan