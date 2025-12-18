Tập huấn vận hành hệ thống truyền tin báo cháy trên toàn quốc

Cán bộ chiến sĩ PC07 tại 34 tỉnh thành được tập huấn vận hành trung tâm chỉ huy cùng hệ thống truyền tin báo cháy trong tháng 11.

Hoạt động được Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (C07) phối hợp với Tổng công ty GTel tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Chương trình được thiết kế nhằm đảm bảo lực lượng tại các địa phương nắm vững quy trình vận hành của trung tâm thông tin chỉ huy và sử dụng hiệu quả hệ thống truyền tin báo cháy, từ đó tăng hiệu quả ứng phó sự cố và cứu nạn, cứu hộ.

Buổi tập huấn vận hành trung tâm chỉ huy và hệ thống truyền tin báo cháy. Ảnh: GTel

Thông qua tập huấn, cán bộ chiến sĩ tìm hiểu kiến thức, kỹ năng thực hành trên trung tâm thông tin chỉ huy, từ tiếp nhận tin báo, phân loại sự cố, theo dõi vị trí lực lượng và phương tiện, đến lập phương án điều động phù hợp theo từng tình huống. Cán bộ chiến sĩ được hướng dẫn xử lý tin báo cháy từ các nguồn, bao gồm ứng dụng 114 trên điện thoại và tổng đài 114, người dân gọi báo trực tiếp, thiết bị truyền tin báo cháy tại cơ sở.

Qua ứng dụng 114, người dân có thể gửi thông tin kèm định vị, hình ảnh và số điện thoại, giúp cơ quan chức năng rút ngắn thời gian xác minh và nâng cao hiệu quả xử lý. Đồng thời, trung tâm thông tin chỉ huy kết nối trực tiếp với thiết bị truyền tin báo cháy tại cơ sở, nhận tín hiệu sự cố gần như tức thời.

Trong chương trình tập huấn, GTel hướng dẫn chi tiết thao tác trên phần mềm trung tâm chỉ huy thực hành điều phối lực lượng, quản lý phương tiện, theo dõi hiện trường và cập nhật thông tin trực tiếp trên hệ thống, xử lý các tin báo cháy từ các nguồn.

Một buổi tập huấn của PC07. Ảnh: GTel

Theo đơn vị, hệ thống truyền tin báo cháy mang lại lợi ích cho cả cơ sở và lực lượng PC07. Với cơ sở, khi có sự cố, hệ thống tự động cảnh báo đến tối thiểu 3 số điện thoại thông qua cuộc gọi autocall và ứng dụng Gsafepro. Song song đó, tín hiệu cũng được truyền đến trung tâm chỉ huy, gồm đầy đủ thông tin địa điểm, nguồn lực, lực lượng gần nhất, phương tiện hỗ trợ. Nhờ vậy, cơ quan chức năng có thể đưa ra quyết định điều động lực lượng chính xác, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

"Với mô hình này, lực lượng PC07 nâng cao năng lực nghiệp vụ, thể hiện bước tiến chiến lược trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác cứu hộ, cứu nạn và phòng cháy", đại diện GTel nhận định.

Thiết bị truyền tin báo cháy được lắp đặt tại cơ sở. Ảnh:

Trước đó, ngày 14/10, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 8390, giao nhiệm vụ cho GTel thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ truyền tin báo cháy. Theo quyết định, doanh nghiệp chịu trách nhiệm xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phát triển phần mềm quản lý tập trung, tổ chức lắp đặt và tích hợp thiết bị truyền tin báo sự cố tại các cơ sở, đồng thời phối hợp với C07, các đơn vị công an địa phương trong vận hành và giám sát.

Hoài Phương