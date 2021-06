Tập huấn, sát hạch cán bộ làm thi tốt nghiệp THPT

Tỉnh Lạng Sơn tập huấn nhiều lần cho cán bộ làm thi, Thái Nguyên tổ chức cả sát hạch đầu vào ngay sau các buổi tập huấn để tuyển chọn.

Năm 2021, Lạng Sơn có gần 9.600 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, được bố trí thi tại 21 điểm trong hai ngày 7-8/7. Hơn 1.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên ở các ngành giáo dục, công an, y tế được huy động làm công tác thi.

Ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn, cho hay tất cả người tham gia làm thi đã được tập huấn kỹ lưỡng 3 lần. Mỗi trường THPT tiếp đó lại tập huấn cho cán bộ, giáo viên với mục tiêu đảm bảo từng thành viên tham gia quá trình tổ chức kỳ thi đều nắm vững quy chế.

Ngoài vấn đề đạo đức, chuyên môn, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn chú trọng vấn đề sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi, đặc biệt trong bối cảnh Covid-19 phức tạp. Theo đó, toàn bộ cán bộ làm thi và cả thí sinh tham dự kỳ thi sẽ được xét nghiệm PCR, dự kiến từ ngày 1/7 đến 3/7. Chỉ khi có kết quả âm tính, cán bộ mới được tham gia tổ chức thi và thí sinh mới được dự thi.

Trước đó, toàn bộ nhân sự ban in sao đề thi của Lạng Sơn đã được tiêm vaccine phòng Covid-19. Họ cũng phải đảm bảo kết quả xét nghiệm âm tính mới vào khu vực cách ly để làm nhiệm vụ. 15 người dự phòng vòng 1 của ban in sao đề thi cũng đã được tiêm vaccine, sẵn sàng bổ sung, thay thế nếu phát sinh tình huống bất thường về dịch bệnh.

Giáo viên làm nhiệm vụ coi thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Dương Tâm.

Tại Thái Nguyên, gần 17.000 thí sinh dự thi tại 33 điểm thi. Tỉnh huy động hơn 2.900 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm công tác coi thi, thanh tra, giám sát. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Việt Đức cho hay tất cả lực lượng này đã tham gia tập huấn quy chế thi, nghiệp vụ thanh tra, tùy theo từng nhiệm vụ. Vượt qua bài kiểm tra sau tập huấn, cán bộ, giáo viên, nhân viên mới được lựa chọn tham gia các khâu của quy trình tổ chức kỳ thi.

Hiện, các công việc chuẩn bị như in sao đề, vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi; công tác coi thi; thanh tra, giám sát; đảm bảo an ninh an toàn đang được thực hiện đúng quy chế, tiến độ. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đảm bảo phòng chống dịch cũng đang được rốt ráo hoàn tất. Mỗi điểm thi đều có hai phòng cách ly tạm thời cho người nghi mắc Covid-19, một phòng trực y tế. Trước ngày 6/7, tất cả điểm thi sẽ được vệ sinh, phun khử khuẩn.

Tương tự Lạng Sơn, 100% lực lượng tham gia làm thi được xét nghiệm Covid-19 trước khi kỳ thi diễn ra.

Kiểm tra thi tại tỉnh Thái Nguyên ngày 29/6, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh ban chỉ đạo thi của tỉnh cũng như từng người tham gia tổ chức kỳ thi phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm. Việc lựa chọn, phân công cán bộ tham gia các khâu của kỳ thi phải chú ý bởi "con người vẫn luôn là yếu tố quan trọng nhất quyết định thành bại của kỳ thi".

Theo Thứ trưởng Thưởng, hiện nay Việt Nam có công nghệ thông tin để quản lý; các phòng bảo quản đề thi, bài thi, phòng chấm thi đều có camera giám sát đảm bảo quét toàn bộ trong phòng, nhưng quan trọng nhất vẫn là con người.

"Trong đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt nhưng tất cả lực lượng tham gia quy trình này đều phải có trách nhiệm. Cán cộ coi thi là người tiếp xúc đề thi, nếu không có tinh thần trách nhiệm, thậm chí nhận thức đơn giản hoặc nể nang đồng nghiệp là có thể có những hành vi sai trái, thậm chí vi phạm pháp luật", ông Thưởng nói.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: MOET.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo đề nghị ban chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị rà soát cán bộ tham gia làm thi để có những lựa chọn chính xác. Trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, chểnh mảng trong công việc phải thay thế ngay và đánh giá thi đua. Những cán bộ làm tốt, trách nhiệm cần được tuyên dương.

Do ảnh hưởng của Covid-19, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ được chia thành hai đợt. Đợt 1 diễn ra vào ngày 7-8/7. Thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 và những em ở nơi bị cách ly, phong tỏa không tham gia đợt thi này mà phải thi đợt 2. Lịch thi cụ thể được thông báo sau.

Hiện, hầu hết tỉnh, thành đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi đợt 1, trong đó có việc sàng lọc thí sinh để có giải pháp phù hợp với thực tiễn của địa phương. Các hội đồng thi đều đã chuẩn bị điểm thi, phòng thi dự phòng để sẵn sàng ứng phó với tình huống bất thường nếu có.

Từ nay đến khi kỳ thi diễn ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương tiếp tục sát sao tình hình dịch, liên tục cập nhật thông tin về cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi và thí sinh, thực hiện nghiêm túc quy định về phòng chống dịch, dành những điều kiện tốt nhất để tổ thức thành công kỳ thi.

Dương Tâm