Tập gym bằng cách ngủ

UAEBỏ qua máy chạy bộ hay tạ nặng, nhiều người ở Dubai đang chi tiền đến phòng gym để học cách chợp mắt giữa ngày, nhằm chống lại văn hóa làm việc kiệt sức.

Tại studio Mind and Body thuộc hệ thống Gymnation, ánh sáng được hạ thấp, nhiệt độ duy trì ở mức mát mẻ. Thay vì tiếng nhạc sàn sôi động, không gian bao trùm bởi âm thanh êm dịu của nhạc cụ handpan. Mỗi học viên được trang bị giường riêng, chăn, gối và mặt nạ ngủ. Đây là một lớp "tập ngủ" - xu hướng fitness mới đang gây chú ý tại thành phố này.

Một số khách hàng tìm tới phòng gym để ngủ. Ảnh: Khaleej Times

Lớp học không đơn thuần là nơi cho thuê chỗ ngả lưng. Học viên bắt đầu bằng các động tác giãn cơ nhẹ lấy cảm hứng từ yoga nhằm giải phóng sự căng cứng ở vùng cổ, vai và gáy. Tiếp đó, họ thực hiện các bài tập thở sâu để ổn định nhịp tim, hạ thấp nồng độ hormone căng thẳng cortisol. Buổi tập kết thúc bằng phần thiền có hướng dẫn, nơi giọng nói của huấn luyện viên hòa cùng âm thanh sóng não, giúp người tham gia chìm vào giấc ngủ.

"Lộ trình 45 phút được thiết kế nhằm buộc cơ thể phải tạm dừng mọi hoạt động và tập trung hoàn toàn vào giấc ngủ", ông Rory McEntee, Giám đốc Marketing của phòng gym, cho biết. Theo ông, sự chuẩn bị về mặt sinh lý này giúp học viên ngủ sâu hơn so với việc nằm trằn trọc tại văn phòng hay ở nhà.

Các lớp học "tập ngủ" thuộc Studio Mind and Body này hoàn toàn miễn phí nếu khách hàng đã là hội viên của phòng tập. Mức giá thẻ hội viên hàng tháng tại Gymnation dao động từ 199 AED đến 259 AED mỗi tháng (khoảng 1,3 đến 1,7 triệu VNĐ). Đổi lại, hội viên được sử dụng phòng tập mở cửa 24/7 và quyền tham gia miễn phí hơn 400 lớp học mỗi tháng (bao gồm cả Yoga, Pilates, Les Mills và các lớp ngủ phục hồi).

Ông McEntee thừa nhận ý tưởng "đến phòng gym để ngủ" từng khiến nhiều người bật cười. Tuy nhiên, ông khẳng định đây là một môi trường chuyên biệt để rèn luyện cách "tắt" nhịp sống hối hả. "Nhiều năm qua, chúng ta luôn nghĩ năng suất là phải làm việc nhiều hơn. Nhưng khoa học đã chứng minh sự phục hồi mới là chìa khóa giúp con người đạt hiệu suất cao nhất", đại diện phòng gym nói.

Để chuẩn hóa mô hình, đơn vị này đã hợp tác cùng TS Gurveen Ranger, nhà tâm lý học lâm sàng tại Sage Clinics. Nữ chuyên gia gọi đây là "buổi tập bí mật", bởi giấc ngủ là thời điểm cơ thể tự phục hồi cơ bắp và điều hòa hormone. Theo bà, sai lầm lớn nhất của giới văn phòng là xem giấc ngủ như một thứ có thể đánh đổi lấy công việc.

"Sự xuất hiện của các lớp học ngủ cho thấy nhiều người đang chật vật tìm cách nghỉ ngơi đúng nghĩa", TS Ranger nhận định.

Những lớp học ngủ ở phòng gym thực chất đã manh nha từ năm 2017 tại Anh. Hệ thống phòng tập fitness David Lloyd Clubs là đơn vị tiên phong ra mắt lớp học mang tên "Napercise" (ghép giữa "Nap" - ngủ trưa và "Exercise" - tập thể dục).

Ban đầu, Napercise kéo dài 60 phút, trong đó có 45 phút dành riêng cho việc trùm chăn ngủ giữa ngày. Mục tiêu của lớp học khi đó là nhắm tới tệp khách hàng là những phụ huynh bận rộn, mệt mỏi vì chăm con nhỏ hoặc những người đi làm kiệt sức vì áp lực công việc.

David Lloyd Clubs từng lý giải rằng một giấc ngủ trưa nhóm sẽ giúp "tái tạo tâm trí, cải thiện tâm trạng và thậm chí đốt cháy một lượng calo nhỏ". Sự xuất hiện của Napercise đã mở đường cho kỷ nguyên mà "tự chăm sóc bản thân" (self-care) được đưa vào chuỗi hệ thống các phòng gym như một xu hướng thiết yếu.

Thanh Thanh (Theo Khaleej Times)