Tập gym 6 buổi một tuần, cô gái 23 tuổi mãn kinh sớm

Trung QuốcLao vào tập luyện 6 buổi mỗi tuần để giảm cân, cô gái ở Chiết Giang bị rối loạn kinh nguyệt, mất ngủ và suy giảm hormone sinh dục xuống mức tương đương phụ nữ 50 tuổi.

Truyền thông Trung Quốc ngày 11/1 đưa tin, nữ bệnh nhân 23 tuổi gây xôn xao mạng xã hội nước này khi chia sẻ câu chuyện mất kinh nguyệt do tập thể dục cường độ cao. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy nồng độ hormone nữ của cô sụt giảm nghiêm trọng, cơ thể lão hóa sớm như người trung niên. Các bác sĩ chẩn đoán cô có triệu chứng suy thận rõ rệt, phải dừng ngay việc tập luyện và dùng thuốc Đông y để điều hòa cơ thể.

Ảnh minh họa: Oxygen Mag

Trước đó, do thói quen ăn uống thiếu kiểm soát khiến cân nặng lên tới 65 kg, cô gái quyết tâm giảm cân và nhanh chóng rơi vào trạng thái "nghiện" gym. Cô duy trì lịch tập dày đặc 6 buổi một tuần, mỗi buổi kéo dài 70 phút. Tuy nhiên, thay vì khỏe mạnh hơn, người phụ nữ nhận thấy chu kỳ kinh nguyệt ngắn dần, lần gần nhất chỉ kéo dài hai tiếng.

Tình trạng sức khỏe càng báo động khi cô so sánh với thời gian ốm nằm viện trước đó. Lúc nghỉ ngơi hoàn toàn trong một tháng, kinh nguyệt của cô vẫn đều đặn. Ngược lại, ngay khi quay lại chế độ tập khắc nghiệt, cơ thể lập tức phản ứng tiêu cực như rối loạn kinh nguyệt, mất ngủ triền miên.

Bác sĩ Fan Yibing, chuyên gia phụ khoa tại Bệnh viện Trung Sơn (Chiết Giang), xác định bệnh nhân mắc hội chứng "Vô kinh do vận động" (Exercise Associated Amenorrhea). Tình trạng này xuất hiện khi năng lượng tiêu hao quá lớn nhưng lượng calo nạp vào không đủ bù đắp. Đối mặt với khủng hoảng thiếu hụt năng lượng, cơ thể tự động kích hoạt cơ chế sinh tồn bằng cách tạm ngưng chức năng sinh sản. Quá trình tiết hormone kích thích tuyến sinh dục từ não bộ sụt giảm mạnh, dẫn đến nồng độ hormone nữ thấp và ngừng rụng trứng.

Tuy nhiên, bác sĩ Fan khẳng định tình trạng này có thể đảo ngược nếu người bệnh điều chỉnh cường độ vận động và cân bằng dinh dưỡng. Chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên duy trì tỷ lệ mỡ cơ thể lý tưởng từ 17% đến 32%. Việc để cơ thể quá gầy hoặc quá béo đều trực tiếp gây rối loạn nội tiết, xáo trộn chu kỳ sinh học.

Đồng quan điểm, bác sĩ Liu Haiyuan từ Bệnh viện Hiệp hòa Bắc Kinh cảnh báo nguy cơ vô kinh khi giảm quá 15 kg trong thời gian ngắn. Ông khuyến cáo chị em không tự ý sử dụng thực phẩm chức năng chứa hormone khi chưa có chỉ định y khoa để tránh rủi ro mắc bệnh tuyến vú.

Để phục hồi, các chuyên gia y tế khuyên người bị rối loạn kinh nguyệt nên tạm dừng tập luyện cường độ cao từ 2 đến 3 tháng. Tần suất tập luyện cần giảm xuống 3-4 buổi mỗi tuần với các bộ môn nhẹ nhàng. Đồng thời, người tập cần đảm bảo nạp tối thiểu 1.800 kcal mỗi ngày, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái để cơ thể tìm lại trạng thái cân bằng.

Bình Minh (Theo SCMP, ET Today)