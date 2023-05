Tập đoàn Zühlke: 'Lấy văn hóa trao quyền để phát triển nhân tài'

Văn hóa trao quyền, tôn trọng từng cá nhân và môi trường làm việc linh động, đổi mới là nền tảng cho thành công bước đầu của Tập đoàn công nghệ Zühlke Việt Nam.

Đó là chia sẻ của anh Trần Nhân Quý - Tổng giám đốc Zühlke Việt Nam. Anh Quý có hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, từng đảm nhận vai trò quản lý điều hành tại nhiều tập đoàn đa quốc gia.

Zühlke là tập đoàn công nghệ và đổi mới toàn cầu chuyên tư vấn kỹ thuật số và giải pháp công nghệ cho các doanh nghiệp, từ Startup đến các công ty góp mặt trong danh sách Forbes 100. Thành lập năm 1968 tại Thụy Sĩ, Zühlke hiện có 17 văn phòng làm việc trên 10 quốc gia với gần 2000 nhân tài. Sau quá trình xem xét những quốc gia tiềm năng tại châu Á, Zühlke Việt Nam được thành lập vào tháng 5/2021 với vai trò như một trung tâm cung ứng dịch vụ toàn cầu. Trên hành trình phát triển, tập đoàn nhận giải thưởng "Vietnam Best IT Companies 2023" của trang tuyển dụng việc làm IT Vietnam - ITviec.

Anh Trần Nhân Quý, Tổng giám đốc của Zühlke Việt Nam. Ảnh: Zühlke

Thời điểm gia nhập Zuhlke vào tháng 10/2021, anh Quý cho biết dù là một chuyên gia công nghệ giàu kinh nghiệm quản lý, anh đã gặp không ít thách thức để xây dựng văn hóa công ty tại Việt Nam những tháng giãn cách vì dịch bệnh.

Qua hơn một năm thiết lập thành công bước đầu cho Zühlke Việt Nam, anh nhận ra ba yếu tố giúp bản thân phát triển, đó là thích nghi, nhìn lại và điều chỉnh. Anh bắt đầu từ việc cởi mở, đón nhận và thích nghi với lĩnh vực con người, văn hóa và môi trường mới. Song song, anh nhìn lại để đánh giá hiệu quả công việc, giá trị mang lại cho khách hàng, nhân viên và tổ chức; từ đó linh hoạt điều chỉnh để nâng cao hiệu quả công việc, hài hòa lợi ích các bên.

"Gia nhập Việt Nam như một tập đoàn công nghệ toàn cầu, Zühlke lấy văn hóa trao quyền, sự tôn trọng phát triển từng cá nhân, và môi trường làm việc linh động đổi mới làm nền tảng để phát triển bền vững", anh nói.

Đa dạng bản sắc văn hóa

Nhân sự Zühlke được chào đón từ đa dạng xuất phát điểm, quốc gia, sắc tộc, hay bản sắc cá nhân. Chương trình "We are from everywhere" diễn ra mỗi tháng là cách duy trì sự hòa hợp trong tổ chức khi các thành viên cùng tìm hiểu về truyền thống, văn hóa, kinh nghiệm của nhau.

"Mọi thành viên đều được đối xử công bằng và trao quyền để hiện thực hóa những ý tưởng trong công việc. Nhân viên luôn có cơ hội thử sức, tiếp quản và chinh phục nhiều dự án mang tính toàn cầu khác nhau", anh Quý cho hay.

Con người là hạt nhân

Theo Ông Jonas Trindler, CEO của Zühlke Asia, doanh nghiệp luôn trân trọng nhân viên như khách hàng. Vì vậy, doanh nghiệp không ngừng nỗ lực mang đến những dự án ý nghĩa và có tầm ảnh hưởng lớn nhằm thu hút nhân tài, đồng thời tạo cơ hội để nhân viên phát triển và để lại dấu ấn trên sự nghiệp.

Cụ thể, tập đoàn thiết lập môi trường học tập với tư duy phát triển để nhân viên có cơ hội tiến bộ theo lộ trình cụ thể. Tập đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động để gắn kết nhân viên và tạo điều kiện cho nhân viên trao đổi ý tưởng, kiến thức quy mô lớn như Zuhlke Camp. Chương trình diễn ra trong vòng một tuần, tất cả nhân sự của vùng sẽ cùng tham gia hội thảo, chia sẻ kiến thức, hackathon, cùng nhau thực hành phương pháp tiếp cận giải quyết vấn để mới, công nghệ mới hoặc phát triển ý tưởng, giải pháp sáng tạo mới.

Đổi mới tại nơi làm việc

"Phản hồi hiệu quả nhất là phản hồi được đưa ra sớm nhất", anh Quý chia sẻ. Thay vì đợi tổng kết dự án hay cuối năm, Zühlke chọn phản hồi liên tục và ngay tức thì để cùng nhau hoàn thiện. Văn hóa đổi mới còn thể hiện ở sự linh hoạt phân công vị trí làm việc, nơi mỗi người không được định nghĩa bởi chức danh, mà bằng vai trò và trách nhiệm trong từng bối cảnh dự án. "Sự linh hoạt luân chuyển vị trí công việc này giúp nhân tài mở rộng mạng lưới học tập đa văn hóa, góc nhìn và tư duy làm việc", Tổng giám đốc của Zühlke Việt Nam nhấn mạnh.

Các thành viên cởi mở trao đổi nhóm trong khuôn viên văn phòng tại Zühlke Việt Nam. Ảnh: Zühlke

Ngoài ra, nhân sự có thể chọn làm việc tại một trong 17 văn phòng trên 10 quốc gia, hoặc với chương trình "Làm việc ở bất cứ đâu", nhân viên Zühlke không cần gò bó bản thân tại văn phòng mà có thể làm việc bất cứ đâu.

Theo ông Jonas, Việt Nam là một đất nước đầu tư cho hệ thống giáo dục để nuôi dưỡng và phát triển nhân tài. Do đó, ông "kỳ vọng nhân tài Việt sẽ cùng Zühlke mang đến những giải pháp công nghệ chất lượng cao cho các dự án mang tính toàn cầu".

Ông Jonas trong chuyến công tác đến Global Delivery Centre, Zühlke Việt Nam. Ảnh: Zühlke

Với triển vọng tăng trưởng về kinh doanh, Zühlke có kế hoạch tăng trưởng đội ngũ tại Việt Nam trong thời gian tới. Tập đoàn kỳ vọng nhân tài không chỉ được trang bị chuyên môn, mà còn kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, và tư vấn khách hàng... để thích nghi với vị thế toàn cầu trong thời đại công nghệ chuyển mình liên tục.

Về phía doanh nghiệp, tập đoàn cho biết sẽ tiếp tục xây dựng các chương trình đào tạo, kết nối nhiều nhân tài để chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Các dự án đa quốc gia liên tục được mở ra là cơ hội để nhân sự thể hiện năng lực và nâng cấp kỹ năng. Đơn cử, đội ngũ Việt Nam đã hỗ trợ phát triển nền tảng công nghệ và nhiều tính năng quan trọng cho ngân hàng số mới nhất ở Singapore; hỗ trợ khách hàng Fibronostics thiết kế và xây dựng giải pháp phần mềm chẩn đoán sức khỏe của gan thông qua kết quả xét nghiệm máu không xâm lấn; nâng cấp hệ thống thương mại điện tử của Vestiaire Collective để mở rộng sang thị trường Đông Á và nhiều dự án khác.

Đồng thời, văn hóa làm việc đề cao tính đổi mới và sáng tạo tại Zühlke giúp các tài năng Việt Nam phát triển những ý tưởng lớn, tiếp cận nhiều quan điểm mới, từ đó phát triển sự nghiệp xa hơn. "Giải thưởng "Great Place to Work" năm 2022 dành cho Zühlke châu Á tại cả ba thị trường Singapore, Việt Nam, và Hồng Kông thể hiện những nỗ lực và khẳng định văn hóa làm việc và phát triển nhân tài của Zühlke", đại diện tập đoàn chia sẻ.

Hiện Zühlke Việt Nam mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp chào đón đội ngũ nhân tài đa dạng tiếp theo . "Tập đoàn tin rằng, với tư duy không ngừng học hỏi, sự nghiệp của nhân tài sẽ vươn xa ở quy mô toàn cầu, sớm trở thành đội ngũ đắc lực cho sự phát triển tương lai của tập đoàn", đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Thế Đan