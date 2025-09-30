Tập đoàn Y khoa Sài Gòn nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế

Tập đoàn Y khoa Sài Gòn (MSG) ký biên bản ghi nhớ với trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phát triển hệ sinh thái y khoa toàn diện và bền vững của hai đơn vị.

Lễ ký kết diễn ra hôm 20/9 vừa qua. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo liên tục nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế đang công tác tại các bệnh viện thuộc MSG. Đồng thời, các bệnh viện của MSG, đặc biệt là hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn, sẽ trở thành cơ sở thực hành cho các chương trình đào tạo sau đại học, hướng tới là cơ sở đào tạo chính thức cho chương trình đại học của trường Phạm Ngọc Thạch.

Đại diện Ban lãnh đạo của Tập đoàn Y Khoa Sài Gòn và Ban giám hiệu trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tại lễ ký kết. Ảnh: Tập đoàn Y khoa Sài Gòn

Ông Huỳnh Lê Đức - Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, chia sẻ việc hợp tác chiến lược với trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong định hướng phát triển bền vững của MSG. Theo ông, sự gắn kết giữa một tập đoàn y tế với một trường đại học uy tín là bước đi thiết thực nhằm phát triển hệ sinh thái y khoa toàn diện - nơi đào tạo, nghiên cứu và thực hành được kết nối chặt chẽ. "Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y khoa, mở rộng cơ hội học tập và thực hành cho các thế hệ bác sĩ tương lai, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để ngành y tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với chuẩn mực quốc tế", ông Huỳnh Lê Đức nói.

Bên cạnh đào tạo, sự hợp tác còn hướng đến việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học. Hai bên cam kết phối hợp triển khai các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực y học, với mục tiêu công bố kết quả trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế. Ngoài ra, MSG sẽ đồng hành với nhà trường phát triển nguồn nhân lực, thông qua các chương trình học bổng cho sinh viên y khoa năm cuối, hội thảo định hướng nghề nghiệp và các chuyến tham quan thực tế tại các hệ thống bệnh việc thuộc MSG.

Ông Huỳnh Lê Đức - Tổng giám đốc, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn và PGS.TS.DS Nguyễn Đăng Thoại - Phó hiệu trưởng phụ trách điều hành trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch bắt tay tại lễ ký kết. Ảnh: Tập đoàn Y khoa Sài Gòn

PGS.TS.DS Nguyễn Đăng Thoại - Phó hiệu trưởng phụ trách điều hành trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, sự hợp tác với Tập đoàn Y khoa Sài Gòn sẽ giúp sinh viên và đội ngũ y bác sĩ của nhà trường có thêm cơ hội thực hành và nghiên cứu khoa học. "Sự hợp tác này sẽ tạo ra một cầu nối vững chắc giữa lý thuyết và thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế", PGS.TS.DS Nguyễn Đăng Thoại nói.

Cả hai đơn vị cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trên tinh thần tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, vì mục tiêu chung là nâng cao chất lượng đào tạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Kim Anh