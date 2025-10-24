Tập đoàn vận tải biển Pháp hợp tác Google triển khai AI trong logistics

Tập đoàn vận tải biển và logistics của Pháp CMA CGM ký thỏa thuận hợp tác với Google, nhằm ứng dụng giải pháp AI trong giao vận toàn cầu.

Theo đó, CMA CGM sẽ khai thác công nghệ AI của Google để tối ưu hóa lộ trình vận chuyển, xử lý container và quản lý hàng tồn kho, giúp rút ngắn thời gian giao hàng, nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời giảm chi phí và phát thải carbon.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CMA CGM, ông Rodolphe Saadé, cho biết đây là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số của tập đoàn. Trong khi đó, Giám đốc điều hành Google France, ông Sébastien Missoffe, nhận định năng lực về hạ tầng, dữ liệu và chiến lược AI dài hạn của Google sẽ hỗ trợ CMA CGM phát triển bền vững hơn.

Đơn vị logistics của tập đoàn - CEVA Logistics sẽ sử dụng các công cụ quản lý dựa trên Google AI để dự báo khối lượng hàng hóa, nhu cầu và lập kế hoạch hoạt động kho bãi chính xác hơn.

Bên cạnh đó, mảng truyền thông của doanh nghiệp hiện nắm cổ phần tại đài M6 và sở hữu kênh tin tức BFM TV cũng sẽ ứng dụng AI để tổng hợp, dịch thuật tài liệu, tạo nội dung cho mạng xã hội, số hóa và tra cứu kho lưu trữ nhanh hơn.

Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực ứng dụng công nghệ số toàn diện của CMA CGM, giúp doanh nghiệp Pháp củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu và thích ứng với xu thế AI hóa ngành logistics.

Ngọc Minh (theo Reuters)