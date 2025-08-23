Tập đoàn UKG ra mắt loạt chiến dịch mừng sinh nhật

Người tiêu dùng có cơ hội trải nghiệm nhiều sản phẩm gia dụng thuộc các thương hiệu của tập đoàn cũng như mua với giá ưu đãi hấp dẫn.

Nhân sinh nhật lần thứ 8 của Công ty cổ phần Tập đoàn UKG, thương hiệu Kalite (thuộc UKG Group) ra mắt chiến dịch "Trạm Kalite - Life chill mát, Like mùa hè", mang đến giải pháp làm mát không gian sống và nâng cấp trải nghiệm bếp núc.

Bộ nồi nguyên khối inox 304 của Kalite sở hữu thiết kế sang trọng. Ảnh: Kalite

Theo đó, người tiêu dùng có cơ hội "sạc" lại năng lượng, giải phóng sức lao động khi trải nghiệm các thiết bị gia dụng thông minh của Trạm Kalite như: quạt điều hòa thông minh KSA368 dùng được cả 4 mùa hay nồi chiên hơi nước Steam Fusion Pro đột phá công nghệ 4-in-1... với giá ưu đãi và hàng nghìn phần quà giá trị khi mua hàng từ nay đến 31/8.

"Chiến dịch không chỉ là cơ hội mua sắm mà còn thể hiện cam kết của Kalite trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng, mang đến những giải pháp thiết thực cho mùa hè tiện nghi", đại diện thương hiệu cho biết.

Bên cạnh đó, nhân dịp Quốc khánh 2/9, thương hiệu UKG tung chiến dịch "Kalite - Unie đu concert quốc gia" với hàng loạt sản phẩm ưu đãi trong thời gian 20/8 đến ngày 5/9. Người tiêu dùng có thể đến các điểm bán hàng gần nhất của Kalite - Unie trên toàn quốc để không bỏ lỡ cơ hội mua sản phẩm cao cấp với giá thành phải chăng.

Quạt điều hòa thông minh All in One KSA368 làm mát, sưởi, tạo ẩm, diệt khuẩn. Ảnh: Kalite

Kalite là thương hiệu đồ gia dụng cao cấp thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn UKG (UKG Group), ra mắt thị trường Việt Nam năm 2019. Các sản phẩm như: nồi chiên hơi nước Steam Fusion Pro, bộ sản phẩm inox 304... của thương hiệu hỗ trợ mang đến những món ăn thơm ngon, an toàn và giữ trọn dinh dưỡng cho gia đình.

Với hơn 1.000 điểm bán và 81 trạm bảo hành toàn quốc, Kalite không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm mà còn xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đáng tin cậy. Bên cạnh đó, điểm khác biệt của Kalite còn nằm ở chiến lược dài hạn, phát triển các giải pháp đồng bộ cho gian bếp. Đó là thay vì chỉ cung cấp thiết bị đơn lẻ, thương hiệu mang đến hệ thống sản phẩm tích hợp, từ nồi chiên, máy ép chậm, đến bộ nồi inox cao cấp, giúp người dùng tối ưu không gian, thời gian và chi phí.

Máy làm sữa hạt Kalite phiên bản cải tiến 2024 mang đến trải nghiệm đột phá. Ảnh: Kalite

Ngoài ra, sự phát triển của Kalite không dừng ở sản phẩm mà còn chú trọng tính bền vững khi sử dụng vật liệu an toàn như inox 304, chống dính PFOA/PFOS-free... giúp người dùng tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường. Điều này phù hợp với xu hướng tiêu dùng xanh mà nhiều người Việt sẵn sàng chi trả thêm cho các sản phẩm thân thiện môi trường.

"Với chiến lược tập trung vào chất lượng, tính ứng dụng và trải nghiệm khách hàng, Kalite đang từng bước khẳng định vị thế, mang đến cho gia đình Việt những giá trị sống bền vững và đẳng cấp", đại diện đơn vị khẳng định.

Hải My