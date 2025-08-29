Tập đoàn Thành Công tham gia triển lãm thành tựu đất nước

Tập đoàn Thành Công mang đến triển lãm loạt sản phẩm và thành tựu trong quá trình 26 năm phát triển.

Tập đoàn Thành Công tham gia triển lãm với khu trưng bày rộng 192 m2, đặt tại sảnh ba, khu "Khởi nghiệp Kiến quốc". Đây là nơi tập đoàn này tái hiện hành trình 26 năm phát triển với các sản phẩm, công nghệ nổi bật, gồm các mẫu xe Hyundai và Skoda lắp ráp trong nước, xe khách TC Motor Mobistar, TC Motor Exito và các mẫu xe thương mại Hyundai Solati, xe tải Mighty W11s và Porter H150.

Gian hàng của tập đoàn Thành Công tại Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. Ảnh: Tuấn Vũ

Trong hơn 26 năm hoạt động, Thành Công phát triển theo hướng tập đoàn đa ngành, gồm các trụ cột: công nghiệp ôtô, bất động sản - dịch vụ, tài chính và y tế. Tại Ninh Bình, 3 nhà máy ôtô Hyundai Thành Công đang sản xuất 34 mẫu xe (gồm loại động cơ đốt trong, hybrid, xe điện) với tỷ lệ nội địa hóa 7-38% (hàm lượng giá trị khu vực trên 40%), theo công bố của doanh nghiệp. Các dòng xe Hyundai sản xuất tại Việt Nam cũng được xuất khẩu đến Thái Lan, Peru và Philippines.

Các sản phẩm, linh kiện ôtô của tập đoàn Thành Công. Ảnh: Tuấn Vũ

Tại Quảng Ninh, nhà máy Ôtô Thành Công Việt Hưng nằm trong Tổ hợp chuyên đề công nghiệp ôtô và phụ trợ Thành Công Việt Hưng, rộng gần 400 ha, cho ra đời 2 mẫu xe châu Âu là Skoda Kushaq và Slavia. Theo tập đoàn này, tổ hợp đã tạo tiền đề cho ngành công nghiệp ôtô tại Quảng Ninh, hỗ trợ các đơn vị tại Việt Nam tham gia ngành công nghiệp ôtô khu vực và thế giới.

Tập đoàn Thành Công cũng tạo điểm nhấn ở các lĩnh vực khác với hệ thống nghỉ dưỡng The Five, CTCP chứng khoán DSC và thương hiệu Găng Việt (Vietglove), có nhà máy sản xuất găng tay tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản và EU với công suất 10 tỷ chiếc mỗi năm.

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên (thứ 3 từ trái sang) và Phó chủ tịch TC Group Lê Ngọc Đức (thứ 2 từ trái sang) tại không gian triển lãm của tập đoàn Thành Công. Ảnh: Tuấn Vũ

Ông Lê Ngọc Đức - Phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thành Công cho biết, trong 26 năm qua, doanh nghiệp đã có những thành tựu quan trọng, góp phần xây dựng ngành công nghiệp ôtô Việt Nam và nền kinh tế quốc gia. "Trong kỷ nguyên mới, tập đoàn Thành Công tiếp tục cam kết đồng hành, trách nhiệm với sự thịnh vượng quốc gia theo chủ trương của Đảng và Chính phủ", ông nói.

Thành Công khởi nguồn từ lĩnh vực cơ khí năm 1999, đến nay đã phát triển thành tập đoàn lớn mạnh với bốn trụ cột kinh doanh chính: công nghiệp ôtô, bất động sản, tài chính và y tế với những đóng góp nổi bật trong 26 năm qua. Tập đoàn này đã nhận nhiều danh hiệu như: Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng; Top 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam; Top ba doanh nghiệp tư nhân đóng góp ngân sách lớn nhất năm 2024.

Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (1945-2025) được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) Hà Nội từ ngày 28/8 đến hết 5/9. Sự kiện có chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Quang Anh