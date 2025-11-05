Tập đoàn Thái Lan muốn đầu tư khu công nghiệp 3.800 ha tại TP HCM

Tập đoàn AMATA (Thái Lan) đề xuất được nghiên cứu đầu tư dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ quy mô hơn 3.800 ha tại TP HCM.

Thông tin này được tập đoàn AMATA chia sẻ tại buổi làm việc với UBND TP HCM mới đây. Ông Vikrom Kromadit, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn, cho biết tại Việt Nam, AMATA hiện đã thực hiện 7 dự án khu công nghiệp và khu đô thị với tổng vốn đầu tư 860 triệu USD.

Doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư, đặc biệt phát triển một dự án khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ quy mô hơn 3.800 ha tại huyện Châu Đức, địa giới Bà Rịa – Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP HCM), với tổng vốn đầu tư tối thiểu 180 triệu USD. Dự án này sẽ hướng đến các ngành công nghệ cao và logistics, theo mô hình khu công nghiệp - đô thị thông minh. AMATA đã hợp tác với một đơn vị tư vấn Nhật Bản để nghiên cứu tính khả thi và quy hoạch tổng thể, đồng thời kỳ vọng nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền TP HCM trong xúc tiến, kết nối và hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Nhà sáng lậpTập đoàn Amata tại buổi làm việc với lãnh đạo TP HCM. Ảnh: UBND TP HCM

Trao đổi về kiến nghị của AMATA, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, Thái Lan hiện là một trong những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam, hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, du lịch, hàng không... Thành phố luôn coi trọng và thúc đẩy hợp tác, đồng hành cùng doanh nghiệp, cam kết tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, hạ tầng và kết nối.

Lãnh đạo TP HCM đánh giá dự án của AMATA phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp - logistics của khu vực, đồng thời giao Sở Tài chính làm đầu mối phối hợp, hướng dẫn doanh nghiệp làm việc với các cơ quan chức năng để rà soát quy hoạch và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Ông Được khẳng định, với kinh nghiệm và năng lực trong phát triển các khu công nghiệp - đô thị hiện đại, dự án này sẽ góp phần thúc đẩy liên kết vùng và tạo động lực phát triển kinh tế phía Nam.

Người đứng đầu chính quyền TP HCM cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp Thái Lan trong lĩnh vực công nghệ cao, đô thị thông minh và năng lượng xanh - những ngành phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Thành phố.

Kể từ 1/7, TP HCM mới hình thành trên cơ sở sáp nhập TP HCM cũ, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu tạo ra một trung tâm công nghiệp (gồm khai thác, chế biến, sản xuất, xây dựng...) quy mô gần 930.000 tỷ đồng, chiếm hơn 25,52% giá trị công nghiệp cả nước, tính đến năm 2024. Theo quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050, địa phương sẽ có 105 khu chế xuất, khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch hơn 49.000 ha, là trung tâm công nghiệp hàng đầu của quốc gia.

